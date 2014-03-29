Дождеватели и разбрызгиватели для полива
Обеспечьте своим растениям наилучший полив, которого они заслуживают, с круглыми и осциллирующими разбрызгивателями Kärcher! Наши разбрызгиватели предназначены для точного покрытия больших площадей, обеспечивая равномерное и широкое покрытие вашего сада и газона для максимальной эффективности. Перестаньте тратить время на ручной полив и дайте своим растениям идеальное количество воды, в котором они нуждаются, в кратчайшие сроки! Все модели легко подключаются к садовому шлангу и совместимы со всеми доступными системами click-on.
Точное орошение прямоугольных участков
Дождеватели Kärcher серии OS - идеальное решение для равномерного полива прямоугольных территорий, таких как клумбы, газоны и овощные грядки.
- OS 5.320 SV / OS 5.320 S - высокопроизводительные дождеватели с гибкой регулировкой площади полива, идеальные для средних и больших участков.
- OS 3.220 - компактная модель для меньших площадей, обеспечивает надежное орошение без потерь воды.
Все модели легко подключаются к системе полива и позволяют точно настроить зону орошения - только там, где это нужно. Оптимальное решение для эффективного ухода за садом без перерасхода ресурсов.
Равномерный полив по кругу - для клумб, газонов и насаждений любой формы
Круговые дождеватели Kärcher обеспечивают точное орошение в радиусе 360°, гарантируя оптимальное увлажнение на всей площади. Идеальны для участков неправильной формы, круглых или частично круглых зон.
- CS 90 Spike - компактная модель на кругу, легко фиксируется в почве и подходит для малых площадей.
- RS 130/3 - вращающийся дождеватель с тремя форсунками, для равномерного полива средних участков.
- RS 120/2 - роторный дождеватель с двумя соплами - стабильный, удобный и эффективный.
- PS 300 - импульсный, круговой и секторный дождеватель 3-в-1, позволяет точно настроить форму и направление полива - идеален для участков со сложной геометрией.
Универсальные дождеватели для круглых и прямоугольных участков
Комбинированные дождеватели Kärcher - универсальный выбор для тех, кто хочет адаптировать полив под разные зоны сада: от газонов и клумб до овощных грядок.
- CS 90 - круговой дождеватель с гибкой настройкой площади полива, легко закрепляющийся в почве. Идеально подходит для небольших участков.
- MS 100, 6 функций - многофункциональный поверхностный дождеватель с шестью режимами полива: от точечного до кругового. Универсальность, которая позволяет поливать участки различной формы и размера - с учетом потребностей растений.
Эти модели обеспечивают эффективное орошение без перерасхода воды - удобное решение для ежедневного ухода за садом.
Дождеватели для цветущих садов
Дождеватели для газонов состоят из форсунки и основы, как правило, в форме шипа, который вставляется в почву и обеспечивает необходимую опору. Импульсный дождеватель PS 300 подходит для полива средних и больших участков и часто используется в системах автоматического полива. Он разбрызгивает воду из форсунки по кругу и покрывает максимальную площадь полива 706 м2. Этот дождеватель идеально подходит для полива очень больших газонов или как распределитель воды на клумбах.
Тогда как круговой дождеватель CS 90 идеально подходит для небольших участков и садов. Он легко устанавливается на неровной или наклонной местности и идеально подходит для ухода за растениями и газонами на разных уровнях. Следует отметить, что интенсивность распыления выше, чем у классического дождевателя.
Полив сада с помощью вращающегося дождевателя
Вращающиеся распылители также легко подсоединяются к шлангу, как и разбрызгиватели для газонов. Они идеально подходят для полива небольших участков и садов. Дождеватель RS 130/3 обеспечивает максимальную площадь полива 133 м2, в то время как дождеватель RS 120/2 поливает до 113 м2. Кроме того, он поражает регулируемым углом распыления.
С помощью садового насоса вы также можете питать вращательные дождеватели из бочек или цистерн для воды, и таким образом покрывать потребности в воде из альтернативных источников.
Разнообразные функции для различных садов
Многофункциональный поверхностный дождеватель Kärcher MS 100 идеально подходит для полива небольших участков и садов. Шесть различных форм форсунок обеспечивают различные типы полива и обеспечивают максимальную площадь полива 78 м2. Многофункциональный дождеватель - это гибкий газонный дождеватель, который адаптируется к поливаемой почве благодаря шести различным формам форсунок.
