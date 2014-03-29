Дождеватели и разбрызгиватели для полива

Дождеватели для цветущих садов

Дождеватели для газонов состоят из форсунки и основы, как правило, в форме шипа, который вставляется в почву и обеспечивает необходимую опору. Импульсный дождеватель PS 300 подходит для полива средних и больших участков и часто используется в системах автоматического полива. Он разбрызгивает воду из форсунки по кругу и покрывает максимальную площадь полива 706 м2. Этот дождеватель идеально подходит для полива очень больших газонов или как распределитель воды на клумбах.

Тогда как круговой дождеватель CS 90 идеально подходит для небольших участков и садов. Он легко устанавливается на неровной или наклонной местности и идеально подходит для ухода за растениями и газонами на разных уровнях. Следует отметить, что интенсивность распыления выше, чем у классического дождевателя.