Дождеватель многофункциональный MS 100
Дождеватель многофункциональный MS 100 площадь полива до 78 кв.м. 6 форсунок для полива участков разной формы
Многофункциональный дождеватель MS 100 прекрасно подходит для полива небольших площадей. Форсунки 6 разных форм обеспечивают разные варианты полива. Максимальная площадь орошения составляет 78 кв. м. Дождеватель легко присоединяется к садовому шлангу, оснащенному любым стандартным коннектором.
Особенности и преимущества
6 разных режимов обеспечивают оптимальный полив
- Для оптимального полива
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
- Для простого хранения
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воды
|21 l/min
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|≤ 8,4 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|≤ 10 m
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,107
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|208 x 199 x 71
Области применения
- Полив сада
- Газон