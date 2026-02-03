Дощувач багатофункціональний MS 100
Дощувач багатофункціональний MS 100 площа поливу до 78 кв.м. 6 форсунок для поливу ділянок різної форми
Багатофункціональний дощувач MS 100 прекрасно підходить для поливу невеликих площ. Форсунки 6 різних форм забезпечують різні варіанти поливу. Максимальна площа зрошення становить 78 кв. м. Дощувач легко приєднується до садового шланга, оснащеного будь-яким стандартним конектором.
Особливості та переваги
6 різних режимів забезпечують оптимальне зрошення
- Для оптимального поливу
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
- Для простого зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата води
|21 l/min
|Діаметр зони поливу (2 бар)
|≤ 8,4 m
|Діаметр зони поливу (4 бар)
|≤ 10 m
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,107
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|208 x 199 x 71
Області застосування
- Полив саду
- Газон