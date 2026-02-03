Дощувач багатофункціональний MS 100

Дощувач багатофункціональний MS 100 площа поливу до 78 кв.м. 6 форсунок для поливу ділянок різної форми

Багатофункціональний дощувач MS 100 прекрасно підходить для поливу невеликих площ. Форсунки 6 різних форм забезпечують різні варіанти поливу. Максимальна площа зрошення становить 78 кв. м. Дощувач легко приєднується до садового шланга, оснащеного будь-яким стандартним конектором.

Особливості та переваги
6 різних режимів забезпечують оптимальне зрошення
  • Для оптимального поливу
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
  • Для простого зберігання
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата води 21 l/min
Діаметр зони поливу (2 бар) ≤ 8,4 m
Діаметр зони поливу (4 бар) ≤ 10 m
Колір чорний
Вага (кг) 0,05
Вага (з упаковкою) (кг) 0,107
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 208 x 199 x 71
Області застосування
  • Полив саду
  • Газон
