Дощувач імпульсний PS 300
Дощувач імпульсний PS 300. Регулюється сектор поливу 30-360 º і дальність поливу. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 25 м, площа поливу 490 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 30 м, площа поливу 706 кв.м. З регульованим обмежувачем верхньої частини струменя для поливу в саду під плодоносними деревами.
Особливості та переваги
Регульований кут розпилення
- Наприклад для поливу під деревами
Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі
- Стабільний і довговічний
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата води
|18,5 l/min
|Діаметр зони поливу (2 бар)
|≤ 25 m
|Діаметр зони поливу (4 бар)
|≤ 30 m
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,17
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|52 x 113 x 212
Області застосування
- Полив саду
- Газон