Дощувач імпульсний PS 300

Дощувач імпульсний PS 300. Регулюється сектор поливу 30-360 º і дальність поливу. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 25 м, площа поливу 490 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 30 м, площа поливу 706 кв.м. З регульованим обмежувачем верхньої частини струменя для поливу в саду під плодоносними деревами.

Особливості та переваги
Регульований кут розпилення
  • Наприклад для поливу під деревами
Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі
  • Стабільний і довговічний
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата води 18,5 l/min
Діаметр зони поливу (2 бар) ≤ 25 m
Діаметр зони поливу (4 бар) ≤ 30 m
Колір чорний
Вага (кг) 0,13
Вага (з упаковкою) (кг) 0,17
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 52 x 113 x 212
Області застосування
  • Полив саду
  • Газон
