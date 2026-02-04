Практичне рішення як для зберігання, так і для мобільного застосування: котушка HR 3.20 Set, що закріплюється на тримачі, який додається, дає змогу зручно зберігати садовий шланг на стіні та легко знімається з тримача для вільного використання в саду. Її зручна доставка в необхідне місце забезпечується ергономічною ручкою для перенесення. Кривошипна рукоятка вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка, що вирізняється компактною конструкцією і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру тяжіння, поставляється в змонтованому і готовому до застосування стані, разом із садовим шлангом завдовжки 20 м, конекторами, адаптером для приєднання до крана і розпилювачем. Її довгий термін служби забезпечується стійкістю до впливу морозу та УФ-випромінювання. Kärcher надає на котушку 5-річну гарантію.