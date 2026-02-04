Котушка зі шлангом HR 3.20 Set

Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.

Практичне рішення як для зберігання, так і для мобільного застосування: котушка HR 3.20 Set, що закріплюється на тримачі, який додається, дає змогу зручно зберігати садовий шланг на стіні та легко знімається з тримача для вільного використання в саду. Її зручна доставка в необхідне місце забезпечується ергономічною ручкою для перенесення. Кривошипна рукоятка вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка, що вирізняється компактною конструкцією і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру тяжіння, поставляється в змонтованому і готовому до застосування стані, разом із садовим шлангом завдовжки 20 м, конекторами, адаптером для приєднання до крана і розпилювачем. Її довгий термін служби забезпечується стійкістю до впливу морозу та УФ-випромінювання. Kärcher надає на котушку 5-річну гарантію.

Особливості та переваги
Рішення «2 в 1»: котушка для шланга і тримач для неї.
Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.
Кріплення на стіну.
Швидкий і простий монтаж.
Складне кривошипне руків'я, що складається
Зберігання з економією місця.
Компактний розмір
  • Зберігання з економією місця.
Готовність до негайного застосування
  • Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина труби (м) 20
Діаметр шланга (мм) 13
Пропускна здатність шлангу (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Тиск розриву (бар) 24
Колір чорний
Вага (кг) 1,998
Вага (з упаковкою) (кг) 5,665
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 363 x 475 x 500

Комплектація

  • З'єднання шланга: 3 шт.
  • Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
  • Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
  • Розпилювач: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex ½": 20 м

Оснащення

  • Комплект
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
  • Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Відео

Області застосування
  • Полив саду
Аксесуари
