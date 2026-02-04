Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.
Практичне рішення як для зберігання, так і для мобільного застосування: котушка HR 3.20 Set, що закріплюється на тримачі, який додається, дає змогу зручно зберігати садовий шланг на стіні та легко знімається з тримача для вільного використання в саду. Її зручна доставка в необхідне місце забезпечується ергономічною ручкою для перенесення. Кривошипна рукоятка вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка, що вирізняється компактною конструкцією і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру тяжіння, поставляється в змонтованому і готовому до застосування стані, разом із садовим шлангом завдовжки 20 м, конекторами, адаптером для приєднання до крана і розпилювачем. Її довгий термін служби забезпечується стійкістю до впливу морозу та УФ-випромінювання. Kärcher надає на котушку 5-річну гарантію.
Особливості та переваги
Рішення «2 в 1»: котушка для шланга і тримач для неї.Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.
Кріплення на стіну.Швидкий і простий монтаж.
Складне кривошипне руків'я, що складаєтьсяЗберігання з економією місця.
Компактний розмір
- Зберігання з економією місця.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|20
|Діаметр шланга (мм)
|13
|Пропускна здатність шлангу (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,998
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,665
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 475 x 500
Комплектація
- З'єднання шланга: 3 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex ½": 20 м
Оснащення
- Комплект
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.