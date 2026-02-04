Катушка со шлангом HR 3.20 Set

Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.

Практичное решение как для хранения, так и для мобильного применения: катушка HR 3.20 Set, закрепляемая на прилагаемом держателе, позволяет удобно хранить садовый шланг на стене и легко снимается с держателя для свободного использования в саду. Ее удобная доставка в необходимое место обеспечивается эргономичной ручкой для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном и готовом к применению состоянии, вместе с садовым шлангом длиной 20 м, коннекторами, адаптером для присоединения к крану и распылителем. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.

Особенности и преимущества
Катушка со шлангом HR 3.20 Set: Решение «2 в 1»: катушка для шланга и держатель для нее
Решение «2 в 1»: катушка для шланга и держатель для нее
Хранение шланга на стене и его мобильное применение в саду.
Катушка со шлангом HR 3.20 Set: Крепление на стену.
Крепление на стену.
Быстрый и простой монтаж.
Катушка со шлангом HR 3.20 Set: Складная кривошипная рукоятка
Складная кривошипная рукоятка
Хранение с экономией места.
Компактный размер
  • Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Давление разрыва (бар) 24
Расстояние между болтами для крепления к стене (мм) 160
Цвет Черный
Вес (кг) 1,998
Вес (с упаковкой) (кг) 5,665
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 363 x 475 x 500

Комплектация

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
  • Настенный держатель с шурупами и дюбелями
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Небольшие и средние площади
Принадлежности
