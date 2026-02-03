Садові шланги. Шланги для поливу
Садові шланги Керхер дуже гнучкі, надійні та стійкі до переломів. Нічого не завадить Вам подбати про свій сад!
Високоякісні садові шланги PrimoFlex® не містять шкідливих для здоров'я пластифікаторів і відрізняються високою міцністю, гнучкістю та стійкістю до перегинів.
Залежно від моделі садового шлангу PrimoFlex®, гарантійний період становить від 12 до 18 років: PrimoFlex® - 12 років, PrimoFlex® Plus - 15 років, PrimoFlex® Premium - 18 років.
Садові шланги із унікального матеріалу PrimoFlex
Для багатьох з нас дача - це не тільки відпочинок на свіжому повітрі, але і можливість запастися вітамінами, вирощуючи овочі та зелень на власній ділянці. Спеціально для таких людей компанія Kärcher пропонує лінійку садових шлангів з унікального матеріалу, що не містить шкідливих речовин: PrimoFlex, PrimoFlex Plus і PrimoFlex Premium.
Їх матеріал не містить фталевих кислот, кадмію, барію та свинцю. Тому Ви можете бути спокійні, що ці шкідливі речовини, які часто застосовуються у виробництві ПВХ, не потраплять на овочі, які Ви із задоволенням їсте зі своєї грядки.
Крім того, ці шланги мають відмінні робочі характеристики: високу міцність, гнучкість, стійкість до перегинів та термостійкість (від -20 до +65 ° С).
Модель початкового класу PrimoFlex виготовлена з тришарового матеріалу, що вигідно відрізняється від більшості шлангів, оскільки забезпечує більший термін служби. При цьому кожен шар виконує свою особливу функцію: внутрішній перешкоджає росту водоростей; середній є високоміцним обплетенням, яке захищає виріб від розриву навіть при сильному натиску води, витримуючи тиск до 24 бар; зовнішній – захищає шланг від впливу сонячних променів.
Шланги PrimоFlex випускаються різних діаметрів і довжин: ½“ довжиною 20 м, 30 м та 50 м, ¾“ довжиною 25 м та 50 м, 5/8“ довжиною 25 м та 50 м, а також новинка 1' ' довжиною 50 м.
У моделі PrimoFlex «Plus» тришаровий матеріал додатково посилено армуючими нитками Kevlar®. Це збільшує тиск на розрив до 45 бар, підвищуючи термін служби моделі. Внутрішній шар шланга виконує ту ж функцію, що й у попередньої моделі, а ось зовнішній, захисний шар відрізняється по дизайну – він прозорий.
Шланги PrimоFlex «Plus» бувають у модифікаціях ½“ довжиною 20 м та 50 м, ¾“ довжиною 25 м та 50 м, 5/8“ довжиною 25 м.
У шлангах PrimoFlex «Premium» реалізовано технологію подвійного (прямого та перехресного) армування нитками Kevlar®. Цей шланг має не три, а цілих п'ять шарів із різними функціями. Зовнішній шар створений для захисту від атмосферних впливів, проміжне обплетення надає додаткової міцності, світлонепроникний проміжний шар перешкоджає росту водоростей усередині шланга, а текстильне плетіння з жовтою ниткою Kevlar® та захисний внутрішній шар забезпечують еластичність та стійкість.
Шланг PrimoFlex «Premium» доступний діаметром ½” при довжині 20 і 50 м та 5/8” – довжиною 25 м.
Здоровий полив - без фталатів
Шланги Kärcher
Якісні шланги Kärcher не містять шкідливих для здоров'я пластифікаторів. Вони вражають своєю міцністю, гнучкістю та стійкістю до перегинів, а також чудовою функціональністю та зручністю у використанні.
Відповідальний вибір матеріалів
Kärcher приділяє велику увагу ретельному підбору матеріалів і уникає таких речовин, як фталати і важкі метали, що завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей.
Додаткові переваги: шланги, оптимізовані з точки зору функціональності та зручності використання, вирізняються міцністю, гнучкістю та стійкістю до перегинів.
Ми впевнені в якості наших шлангів
Компанія Kärcher встановлює стандарти високої якості для своєї продукції. Однак якщо Ваш садовий шланг Kärcher виявиться несправним через дефект матеріалу або виробництва, Ви маєте право на безоплатне усунення дефекту протягом гарантійного терміну. Залежно від моделі садового шланга Kärcher гарантійний термін становить від 12 до 18 років:
PrimoFlex®: 12 років
Performance Plus: 15 років
Performance Premium: 18 років
На зміну кольору садового шланга Kärcher гарантія не поширюється. З умовами гарантійного обслуговування можете ознайомитися тут.