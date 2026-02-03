Садові шланги. Шланги для поливу

Садові шланги Керхер дуже гнучкі, надійні та стійкі до переломів. Нічого не завадить Вам подбати про свій сад!

Високоякісні садові шланги PrimoFlex® не містять шкідливих для здоров'я пластифікаторів і відрізняються високою міцністю, гнучкістю та стійкістю до перегинів.

Залежно від моделі садового шлангу PrimoFlex®, гарантійний період становить від 12 до 18 років: PrimoFlex® - 12 років, PrimoFlex® Plus - 15 років, PrimoFlex® Premium - 18 років.