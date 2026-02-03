Садовые шланги. Шланги для полива
Садовые шланги Керхер очень гибкие, надежные и устойчивые к переломам. Ничего не помешает Вам позаботиться о своем саде!
Высококачественные садовые шланги PrimoFlex® не содержат вредных для здоровья пластификаторов и отличаются высокой прочностью, гибкостью и стойкостью к перегибам.
В зависимости от модели садового шланга PrimoFlex®, гарантийный период составляет от 12 до 18 лет: PrimoFlex® - 12 лет, PrimoFlex® Plus - 15 лет, PrimoFlex® Premium - 18 лет.
Садовые шланги из уникального материала PrimoFlex
Для многих из нас дача – это не только отдых на свежем воздухе, но и возможность запастись витаминами, выращивая овощи и зелень на собственном участке. Специально для таких людей компания Kärcher предлагает линейку садовых шлангов из уникального материала, не содержащего вредных веществ: PrimoFlex, PrimoFlex «Plus» и PrimoFlex «Premium».
Их материал не содержит фталевых кислот, кадмия, бария и свинца. Потому Вы можете быть спокойны, что эти вредные вещества, нередко применяемые в производстве ПВХ, не попадут на овощи, которые Вы с удовольствием едите с собственной грядки.
Кроме того, эти шланги имеют отличные рабочие характеристики: высокую прочность, гибкость, устойчивость к перегибам и термостойкость (от-20 до +65°С).
Модель начального класса PrimoFlex изготовлена из трехслойного материала, чем выгодно отличается от большинства шлангов, так как обеспечивает больший срок службы. При этом каждый слой выполняет свою особую функцию: внутренний препятствует росту водорослей; средний представляет собой высокопрочную оплетку, которая защищает изделие от разрыва даже при сильном напоре воды, выдерживая давление до 24 бар; внешний - защищает шланг от воздействия солнечных лучей.
Шланги PrimоFlex выпускаются различных диаметров и длин: ½“длиной 20 м, 30 м и 50 м, ¾“ длиной 25 м и 50 м, 5/8“ длиной 25 м и 50 м, а также новинка 1’ ’ длиной 50 м.
В модели PrimoFlex «Plus» трехслойный материал дополнительно усилен армирующими нитями Kevlar®. Это увеличивает давление на разрыв до 45 бар, повышая срок службы модели. Внутренний слой шланга выполняет ту же функцию, что и у предыдущей модели, а вот внешний, защитный слой, отличается по дизайну – он прозрачный.
Шланги PrimоFlex «Plus» бывают в модификациях ½“ длиной 20 м и 50 м, ¾“ длиной 25 м и 50 м, 5/8“ длиной 25 м.
В шлангах PrimoFlex «Premium» реализована технология двойного (прямого и перекрестного) армирования нитями Kevlar ®. Этот шланг имеет не три, а целых пять слоев с различными функциями. Наружный слой создан для защиты от атмосферных воздействий, промежуточная оплетка придает дополнительную прочность, светонепроницаемый промежуточный слой препятствует росту водорослей внутри шланга, а текстильное плетение с желтой нитью Kevlar® и защитный внутренний слой обеспечивают эластичность и устойчивость к перегибам.
Шланг PrimoFlex «Premium» доступен диаметром ½’’ при длине 20 и 50 м и 5/8’’ – длиной 25 м.
Здоровый полив - без фталатов
Шланги Kärcher
Качественные шланги Kärcher не содержат пластификаторов, вредных для здоровья. Они впечатляют своей прочностью, гибкостью и устойчивостью к перегибам, а также исключительной функциональностью и удобством в обращении.
Ответственный выбор материалов
Kärcher уделяет большое внимание тщательному подбору материалов и избегает таких веществ, как фталаты и тяжелые металлы, которые наносят вред окружающей среде и здоровью людей.
Дополнительные преимущества: шланги, оптимизированные с точки зрения функциональности и удобства использования, отличаются прочностью, гибкостью и устойчивостью к перегибам.
Мы уверены в качестве наших шлангов
Компания Kärcher устанавливает стандарты высокого качества для своей продукции. Однако если Ваш садовый шланг Kärcher окажется неисправным из-за дефекта материала или производства, Вы имеете право на бесплатное устранение дефекта в течение гарантийного срока. В зависимости от модели садового шланга Kärcher гарантийный срок составляет от 12 до 18 лет:
PrimoFlex®: 12 лет
Performance Plus: 15 лет
Performance Premium: 18 лет
На изменение цвета садового шланга Kärcher гарантия не распространяется. С условиями гарантийного обслуживания можете ознакомиться здесь.