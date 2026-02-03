Насадки і розпилювальні трубки

Вода в своєму ідеальному вигляді! Оптимального поливу можна досягти завдяки регулюванню типу струменя. Керхер гарантує вирішення будь-якої задачі з поливу. Тип струменя та його потужність можна регулювати під кожну рослину, вода надходить в необхідній кількості в точно вказане місце, тим самим гарантуючи оптимальний догляд за рослинами. В результаті вода не використовується даремно. Рекомендується використовувати високоякісний металевий розпилювач. Інструмент дуже міцний, зручно поміщається в руці, тим самим роблячи роботу по саду ще більш приємним заняттям.

