Будівельні пилососи

Ми розуміємо, що в будівельній сфері ефективність і надійність обладнання відіграють важливу роль. Тому компанія Kärcher розробила інноваційні будівельні пилососи, які відповідають найвищим вимогам професіоналів.

Що робить будівельний пилосос Kärcher таким унікальним? Наші передові технології поєднують в собі високу потужність всмоктування з інтелектуальними функціями, забезпечують бездоганну продуктивність і довговічність у найвимогливіших умовах будівництва.

Популярні моделі будівельних пилососів

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Будівельні пилососи Karcher

Переваги використання будівельних пилососів Kärcher

Ми пишаємося тим, що будівельний пилосос Kärcher, що є надійним інструментом для професіоналів у будівельній галузі. Працюючи з нами, ви отримуєте не тільки якісне обладнання, а й підтримку нашої команди експертів, які завжди готові допомогти вам з вибором і використанням наших продуктів.

Потужність всмоктування

Наші пилососи оснащені потужними двигунами, здатними ефективно видаляти великий обсяг будівельного пилу, тирси, бетонної стружки та інших забруднень. Ви зможете проводити свою роботу без перерв, забезпечуючи бездоганний результат.

Person uses Kärcher fine dust vacuum cleaner with filter cleaning on construction site

Мобільність і зручність використання

Компактний розмір і зручна маневреність пилососа для будівельного сміття Kärcher полегшує транспортування і використання на будівельних майданчиках. Ви зможете вільно переміщатися і досягати важкодоступних місць без втрати ефективності всмоктування.

Person uses Kärcher wet vacuum cleaner on tiled floor in car dealership

Різноманітність моделей для різних сфер застосування на будівництві

Ми пропонуємо широкий вибір моделей пилососів, щоб задовольнити ваші конкретні потреби. Незалежно від завдання або потрібної продуктивності, ми маємо оптимальний будівельний пилосос для вашого проєкту.

Person uses Kärcher safety vacuum cleaner in paint shop

Збір рідин

Ще однією з переваг наших будівельних пилососів Kärcher NT є можливість збору рідин. Ми розуміємо, що на будівельних майданчиках можуть виникати не лише сухі відходи, а й пролиті рідини, як-от вода, мастила або інші розчини. Наші пилососи призначені для збору рідин, що робить їх універсальними інструментами для прибирання різних типів забруднень. 

Збір рідин

Де використовувати будівельний пилосос?

Завдяки високій силі всмоктування та фільтраційній системі, пилосос для будівельного сміття гарантує чистоту навіть у найбільш запилених зонах.

Такий порохотяг стане у пригоді не лише на великих будівельних майданчиках, а й під час ремонту у квартирі, будинку чи гаражі. Його можна використовувати для очищення підлоги після демонтажу, приєднання до електроінструментів (наприклад, до шліфувальної машини або штроборіза), а також для прибирання технічних приміщень, цехів і майстерень. Якщо потрібні пилососи для прибирання виробничих приміщень, Kärcher — відмінний вибір.

Де використовувати будівельний пилосос?

Будівельні пилососи для приватного використання

Будівельне прибирання для приватного використання: господарські пилососи Kärcher

Будівельні пилососи для приватного використання

Після ремонту чи реконструкції завжди залишається чимало бруду: пил, тирса, шматочки гіпсокартону та будівельне сміття. Для якісного прибирання у квартирі, будинку, гаражі чи майстерні оптимальним вибором стануть господарські пилососи Kärcher серії WD. Це побутова лінійка потужних і витривалих пристроїв, спеціально розроблених для прибирання як сухого, так і вологого сміття.

Основні переваги господарських пилососів WD:

  • висока сила всмоктування;
  • міцний зносостійкий бак;
  • можливість збирати великий і дрібний будівельний пил, тирсу, крихти бетону та рідину;
  • компактність і простота в користуванні.

Якщо ж мова про масштабні об’єми будівельного пилу чи роботи в майстернях із підвищеним навантаженням — тоді варто обрати професійні промислові пилососи Kärcher серії NT. Вони створені для інтенсивного використання на будівництвах та підприємствах.

Підібрати пилосос для будівельного прибирання вдома можна серед моделей WD — вони поєднують продуктивність і компактність, забезпечуючи ефективне очищення без зайвих зусиль.

Поширені запитання

Вибір залежить від типу робіт і забруднень. Для прибирання після ремонту або в майстерні важливо враховувати силу всмоктування, об’єм бака, зручність транспортування та інтенсивність використання. Для побутових задач підійдуть моделі WD, для регулярного професійного використання — серія NT.

Будівельний пилосос розрахований на прибирання пилу, будівельного сміття та рідин у складних умовах. Він витриваліший, має міцнішу конструкцію та підходить для роботи на будмайданчиках, у майстернях і технічних приміщеннях.

Будівельним пилососом не можна прибирати легкозаймисті, вибухонебезпечні, гарячі або агресивні речовини, а також небезпечний пил без відповідного класу фільтрації. Не варто збирати великі уламки чи матеріали, не передбачені інструкцією конкретної моделі.

Важлива не лише потужність, а й загальна продуктивність всмоктування. Для періодичного прибирання після ремонту достатньо компактної моделі, тоді як для регулярної інтенсивної роботи варто обирати професійний пилосос із більшим ресурсом і продуктивністю.

Після роботи потрібно спорожнити бак, очистити шланг і насадки, а також перевірити й очистити фільтр. Регулярний догляд допомагає підтримувати стабільну ефективність пилососа та продовжує строк його служби.

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