Будівельні пилососи

Після ремонту чи реконструкції завжди залишається чимало бруду: пил, тирса, шматочки гіпсокартону та будівельне сміття. Для якісного прибирання у квартирі, будинку, гаражі чи майстерні оптимальним вибором стануть господарські пилососи Kärcher серії WD. Це побутова лінійка потужних і витривалих пристроїв, спеціально розроблених для прибирання як сухого, так і вологого сміття.

Основні переваги господарських пилососів WD:

висока сила всмоктування;

міцний зносостійкий бак;

можливість збирати великий і дрібний будівельний пил, тирсу, крихти бетону та рідину;

компактність і простота в користуванні.

Якщо ж мова про масштабні об’єми будівельного пилу чи роботи в майстернях із підвищеним навантаженням — тоді варто обрати професійні промислові пилососи Kärcher серії NT. Вони створені для інтенсивного використання на будівництвах та підприємствах.

Підібрати пилосос для будівельного прибирання вдома можна серед моделей WD — вони поєднують продуктивність і компактність, забезпечуючи ефективне очищення без зайвих зусиль.