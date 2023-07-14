Строительные пылесосы

После ремонта или реконструкции всегда остается немало грязи: пыль, стружка, кусочки гипсокартона и строительный мусор. Для качественной уборки в квартире, доме, гараже или мастерской оптимальным выбором станут хозяйственные пылесосы Kärcher серии WD. Это бытовая линейка мощных и выносливых устройств, специально разработанных для уборки как сухого, так и влажного мусора.

Основные преимущества хозяйственных пылесосов WD:

высокая сила всасывания;

прочный износостойкий бак;

возможность собирать крупный и мелкий строительный пыль, стружку, крошки бетона и жидкость;

компактность и простота в пользовании.

Если же речь идет о масштабных объемах строительной пыли или работах в мастерских с повышенной нагрузкой — тогда стоит выбрать профессиональные промышленные пылесосы Kärcher серии NT. Они созданы для интенсивного использования на стройках и предприятиях. Отличным решением будет купить промышленный пылесос для стройки Kärcher.

Подобрать пылесос для строительной уборки дома можно среди моделей WD — они сочетают производительность и компактность, обеспечивая эффективную очистку без лишних усилий.