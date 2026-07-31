З потужним і надійним 4-тактним бензиновим двигуном (EU STAGE V) наш синхронний генератор PGG 6/1 потужністю 5 кВт гарантує незалежне енергоживлення на будівельних майданчиках, в сільському і муніципальному господарствах. Великий 25-літровий бак забезпечує тривалий час роботи: до 10 годин (при повній потужності до 6,5 годин), в той час як міцна сталева рама, шини із захистом від проколів і складальна штовхаюча ручка забезпечують максимальну мобільність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки 2 розеткам із заземленням і 1 синій розетці для причепів (змінний струм, 1-фазний) з автоматичним регулятором напруги (AVR) апарат пропонує відповідні можливості підключення для роботи з різними інструментами і обладнанням. Ретельно продумана технологія безпеки з захистом від перевантаження і нестачі масла надійно захищає простий в експлуатації апарат від пошкоджень.