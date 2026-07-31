Електрогенератор PGG 6/1

При номінальній потужності 5 кВт бензиновий синхронний генератор PGG 6/1 забезпечує до 10 годин автономного живлення при різних комерційних і муніципальних застосуваннях.

З потужним і надійним 4-тактним бензиновим двигуном (EU STAGE V) наш синхронний генератор PGG 6/1 потужністю 5 кВт гарантує незалежне енергоживлення на будівельних майданчиках, в сільському і муніципальному господарствах. Великий 25-літровий бак забезпечує тривалий час роботи: до 10 годин (при повній потужності до 6,5 годин), в той час як міцна сталева рама, шини із захистом від проколів і складальна штовхаюча ручка забезпечують максимальну мобільність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки 2 розеткам із заземленням і 1 синій розетці для причепів (змінний струм, 1-фазний) з автоматичним регулятором напруги (AVR) апарат пропонує відповідні можливості підключення для роботи з різними інструментами і обладнанням. Ретельно продумана технологія безпеки з захистом від перевантаження і нестачі масла надійно захищає простий в експлуатації апарат від пошкоджень.

Особливості та переваги
Електрогенератор PGG 6/1: Виняткова простота використання
Виняткова простота використання
Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.
Електрогенератор PGG 6/1: Висока надійність та безпека
Висока надійність та безпека
З автоматичним регулятором напруги, що забезпечує стабільну вихідну напругу.
Електрогенератор PGG 6/1: Дуже потужний
Дуже потужний
Синхронний генератор забезпечує потужність 5,5 кВт у безперервному режимі (230 В). Потужний бензиновий двигун для застосування протягом мін. 6,5 годин від однієї заправки бака.
Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher
  • Для використання апаратів високого тиску в місцях без зовнішнього джерела живлення.
  • Підходить для окремих однофазних апаратів високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Номінальна потужність (кВт) 5
Потужність (кВт) 5,5
Тип приводу Бензин
Робочий об'єм (см³) 390
Потужність двигуна (кВт/л.с.) 8,5 / 11,6
Витрата палива (л/год) 3,8
Ємність бака (л) 25
Час роботи при 50% потужності (год) 10
Час роботи при 100% потужності (год) 6,5
Вага (з упаковкою) (кг) 92,4
Маса (без приладдя) (кг) 84,7
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 743 x 713 x 670

Комплектація

  • Індикатор режиму роботи
  • Вихід постійного струму (12 В)
  • Ступінь захисту IP 23
  • Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
  • Показник рівня палива
  • 2 однофазні розетки типу F (із захисним контактом)
  • Однофазна розетка СЕЕ (32 А)
  • Автоматичне регулювання напруги (AVR)
Електрогенератор PGG 6/1
Електрогенератор PGG 6/1

Відео

Області застосування
  • Автономне джерело енергії для комунальних підприємств, наприклад, для забезпечення живлення пилососів
  • Автономне джерело енергії у будівництві, наприклад, для кутових шліфувальних машин
  • Автономне джерело енергії в сільському господарстві, наприклад, для апаратів високого тиску
Запчастини для PGG 6/1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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