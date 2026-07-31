Електрогенератор PGG 6/1
При номінальній потужності 5 кВт бензиновий синхронний генератор PGG 6/1 забезпечує до 10 годин автономного живлення при різних комерційних і муніципальних застосуваннях.
З потужним і надійним 4-тактним бензиновим двигуном (EU STAGE V) наш синхронний генератор PGG 6/1 потужністю 5 кВт гарантує незалежне енергоживлення на будівельних майданчиках, в сільському і муніципальному господарствах. Великий 25-літровий бак забезпечує тривалий час роботи: до 10 годин (при повній потужності до 6,5 годин), в той час як міцна сталева рама, шини із захистом від проколів і складальна штовхаюча ручка забезпечують максимальну мобільність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки 2 розеткам із заземленням і 1 синій розетці для причепів (змінний струм, 1-фазний) з автоматичним регулятором напруги (AVR) апарат пропонує відповідні можливості підключення для роботи з різними інструментами і обладнанням. Ретельно продумана технологія безпеки з захистом від перевантаження і нестачі масла надійно захищає простий в експлуатації апарат від пошкоджень.
Особливості та переваги
Виняткова простота використанняСтійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.
Висока надійність та безпекаЗ автоматичним регулятором напруги, що забезпечує стабільну вихідну напругу.
Дуже потужнийСинхронний генератор забезпечує потужність 5,5 кВт у безперервному режимі (230 В). Потужний бензиновий двигун для застосування протягом мін. 6,5 годин від однієї заправки бака.
Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher
- Для використання апаратів високого тиску в місцях без зовнішнього джерела живлення.
- Підходить для окремих однофазних апаратів високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Номінальна потужність (кВт)
|5
|Потужність (кВт)
|5,5
|Тип приводу
|Бензин
|Робочий об'єм (см³)
|390
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|8,5 / 11,6
|Витрата палива (л/год)
|3,8
|Ємність бака (л)
|25
|Час роботи при 50% потужності (год)
|10
|Час роботи при 100% потужності (год)
|6,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|92,4
|Маса (без приладдя) (кг)
|84,7
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|743 x 713 x 670
Комплектація
- Індикатор режиму роботи
- Вихід постійного струму (12 В)
- Ступінь захисту IP 23
- Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
- Показник рівня палива
- 2 однофазні розетки типу F (із захисним контактом)
- Однофазна розетка СЕЕ (32 А)
- Автоматичне регулювання напруги (AVR)
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Автономне джерело енергії для комунальних підприємств, наприклад, для забезпечення живлення пилососів
- Автономне джерело енергії у будівництві, наприклад, для кутових шліфувальних машин
- Автономне джерело енергії в сільському господарстві, наприклад, для апаратів високого тиску
Запчастини для PGG 6/1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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