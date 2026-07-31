Потужний, міцний та компактний апарат високого тиску із струменевою трубкою з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм, ідеально підходить для очищення техніки, автівок, інструментів, а також прибудинкових територій та парків. Латунна головка блока циліндрів та шланг зі сталевим армуванням забезпечують довговічність і стійкість до зношування. Система автоматичного скидання тиску захищає внутрішні компоненти та подовжує термін служби апарата. Інтегрована система зберігання аксесуарів забезпечує їх постійну доступність під час роботи. А швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють змінювати аксесуари в рази швидше, ніж зі стандартними різьбовими кріпленнями.