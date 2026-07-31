Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic

Аппарат высокого давления HD 5/11 E Classic отличается компактностью, простой конструкцией и высокой надежностью. Он оснащён латунной головкой блока цилиндров и комплектуется высококачественными аксессуарами.

Мощный, прочный и компактный аппарат высокого давления со струйной трубкой из нержавеющей стали, длиной 840 мм, идеально подходит для очистки техники, автомобилей, инструментов, а также придомовых территорий и парков. Латунная головка блока цилиндров и шланг со стальным армированием обеспечивают долговечность и устойчивость к износу. Система автоматического сброса давления защищает внутренние компоненты и продлевает срок службы аппарата. Интегрированная система хранения аксессуаров гарантирует их постоянную доступность во время работы. А быстроразъёмные соединения EASY!Lock позволяют менять аксессуары в несколько раз быстрее, чем стандартные резьбовые крепления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic: Низкий износ и длительный срок службы
Низкий износ и длительный срок службы
Высококачественная латунная головка блока цилиндров. Поршни из нержавеющей стали с керамическим покрытием. Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic: Высококачественные аксессуары
Высококачественные аксессуары
Струйная трубка из нержавеющей стали, длиной 840 мм. Прочный резиновый шланг со стальным армированием. Профессиональный пистолет высокого давления с клапаном из нержавеющей стали.
Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic: Разнообразные варианты хранения
Разнообразные варианты хранения
Держатель для хранения сопел. Интегрированный крюк для кабеля. Держатель струйной трубки.
Быстроразъемное соединение EASY!Lock
  • Быстрая подготовка к работе (сборка и разборка).
  • Быстрая замена аксессуаров.
  • Интуитивно понятное управление.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 200 - 240
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 110
Макс. давление (бар) 160
Потребляемая мощность (кВт) 2,2
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 036
Подвод воды 3/4″
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 18
Вес (с упаковкой) (кг) 25,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 334 x 366 x 954

Комплектация

  • Мощное сопло
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м

Оснащение

  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic
Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic
Аппарат высокого давления HD 5/11 Classic

Видео

Области применения
  • Для очистки транспортных средств
  • Для очистки оборудования и инструментов (на строительной площадке)
  • Для очистки дворов и парков (стены, дорожки, беседки и т.д.)
  • Для быстрой очистки небольших площадей
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 5/11 Classic

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