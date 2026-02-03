Апарат високого тиску HD 6/15 M
Мобільний апарат високого тиску HD 6/15 M з двигуном змінного струму і 3-поршневим осьовим насосом з загартованими поршнями з нержавіючої сталі. Компактний, надійний апарат середнього класу з високою продуктивністю очищення і високою енергоефективністю.
Мобільний апарат високого тиску HD 6/15 M без підігріву води має безліч інноваційних функцій для безпечної і комфортної роботи. Автоматичне скидання тиску, наприклад, захищає частини апарату від пошкоджень в режимі очікування, в той час як інноваційний пістолет високого тиску EASY!Force використовує силу віддачі струменя високого тиску для зменшення тиску на спускову рукоятку пістолета, а швидкоз'ємні кріпильні роз'єми EASY!Lock дозволяють працювати в 5 разів швидше в порівнянні зі звичайними гвинтовими з'єднаннями без втрати міцності і довговічності. Апарат можна використовувати як вертикально, так і горизонтально, що розширює сферу його застосування. Міцний 3-поршневий осьовий насос з латунною головкою циліндра збільшує потужність очищення та енергоефективність приблизно на 20 відсотків. Різні варіанти зберігання аксесуарів, а також зручність при транспортуванні доповнюють вже згаданіпереваги АВД HD 6/15 M.
Особливості та переваги
Високоякісне обладнанняАвтоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Гнучкість в роботіМоже експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально. У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.
Висока мобільністьРукоятка, що штовхається, може бути засунута за допомогою натискання клавіші, що забезпечує компактність пристрою і скорочує місце для зберігання Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль. Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Зручне зберігання аксесуарів
- Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
- Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
- Практичний відсік для розміщення роторного сопла.
Легко обслуговується
- Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
- Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Ефективне і економічне рішення
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|560
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Споживана потужність (кВт)
|3,1
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|28,571
|Вага (з упаковкою) (кг)
|32
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Комплектація
- Пістолет: EASY! Force
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Автоматична система скидання тиску
Відео
Області застосування
- Чудове універсальне рішення різноманітних завдань - від мийки автомобілів до прибирання на промислових підприємствах і будмайданчиках.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 6/15 M
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.