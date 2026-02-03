Мобільний апарат високого тиску HD 6/15 M без підігріву води має безліч інноваційних функцій для безпечної і комфортної роботи. Автоматичне скидання тиску, наприклад, захищає частини апарату від пошкоджень в режимі очікування, в той час як інноваційний пістолет високого тиску EASY!Force використовує силу віддачі струменя високого тиску для зменшення тиску на спускову рукоятку пістолета, а швидкоз'ємні кріпильні роз'єми EASY!Lock дозволяють працювати в 5 разів швидше в порівнянні зі звичайними гвинтовими з'єднаннями без втрати міцності і довговічності. Апарат можна використовувати як вертикально, так і горизонтально, що розширює сферу його застосування. Міцний 3-поршневий осьовий насос з латунною головкою циліндра збільшує потужність очищення та енергоефективність приблизно на 20 відсотків. Різні варіанти зберігання аксесуарів, а також зручність при транспортуванні доповнюють вже згаданіпереваги АВД HD 6/15 M.