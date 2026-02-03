Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M без подогрева воды обладает множеством инновационных функций для безопасной и удобной работы. Автоматический сброс давления, например, защищает части аппарата от повреждений в режиме ожидания, в то время как инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета, а быстросъемные крепежные разъемы EASY! Lock позволяют работать в 5 раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями без потери прочности и долговечности. Аппарат можно использовать как вертикально, так и горизонтально, что расширяет сферу его применения. Прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает мощность очистки и энергоэффективность примерно на 20 процентов. Различные варианты хранения аксессуаров, а также удобство при транспортировке дополняютуже упомянутые преимущества АВД HD 6/15 M.