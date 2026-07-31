Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)

Мобільна мийка високого тиску HD 6/15 M Plus з живленням від мережі змінного струму та 3-поршневим осьовим насосом. Компактний, надійний апарат з високою продуктивністю та енергоефективністю для щоденного використання.

Наш мобільний апарат високого тиску Karcher HD 6/15 M Plus в стандартній комплектації має безліч інноваційних функцій для безпечної та комфортної роботи. Наприклад, функція автоматичного зниження тиску захищає компоненти високого тиску від навантаження в режимі очікування, а інноваційний пістолет високого тиску EASY!Force використовує силу струменя для зниження утримуючої сили до мінімуму. Швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють виконувати роботу у п'ять разів швидше, зберігаючи надійність та довговічність апарату. Ця машина підходить для вертикальної або горизонтальної роботи, що надає велику гнучкість використання. Надійний 3-поршневий осьовий насос з латунною головкою циліндра збільшує потужність очищення та енергоефективність приблизно на 20%. Різноманітні варіанти зберігання аксесуарів гарантують їх безпечне траспортування, а проста у використанні конструкція машини робить її дуже зручною для обслуговування.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою): Високоякісне обладнання
Високоякісне обладнання
Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою): Гнучкість в роботі
Гнучкість в роботі
Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально. У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою): Висока мобільність
Висока мобільність
Рукоятка, що штовхається, може бути засунута за допомогою натискання клавіші, що забезпечує компактність пристрою і скорочує місце для зберігання Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль. Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Зручне зберігання аксесуарів
  • Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
  • Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
  • Практичний відсік для розміщення роторного сопла.
Легко обслуговується
  • Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
  • Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Ефективне і економічне рішення
  • Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
  • Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
  • 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 560
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 225 / 22,5
Споживана потужність (кВт) 3,1
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 30
Вага (з упаковкою) (кг) 33,456
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 700

Комплектація

  • Пістолет: EASY! Force
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Потужне сопло
  • Грязьова фреза

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
  • Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)

Відео

Області застосування
  • Чудове універсальне рішення різноманітних завдань - від мийки автомобілів до прибирання на промислових підприємствах і будмайданчиках.
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Запчастини для HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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