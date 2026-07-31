Наш мобільний апарат високого тиску Karcher HD 6/15 M Plus в стандартній комплектації має безліч інноваційних функцій для безпечної та комфортної роботи. Наприклад, функція автоматичного зниження тиску захищає компоненти високого тиску від навантаження в режимі очікування, а інноваційний пістолет високого тиску EASY!Force використовує силу струменя для зниження утримуючої сили до мінімуму. Швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють виконувати роботу у п'ять разів швидше, зберігаючи надійність та довговічність апарату. Ця машина підходить для вертикальної або горизонтальної роботи, що надає велику гнучкість використання. Надійний 3-поршневий осьовий насос з латунною головкою циліндра збільшує потужність очищення та енергоефективність приблизно на 20%. Різноманітні варіанти зберігання аксесуарів гарантують їх безпечне траспортування, а проста у використанні конструкція машини робить її дуже зручною для обслуговування.