Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)

Мобильная мойка высокого давления HD 6/15 M Plus с питанием от сети переменного тока и 3-поршневым осевым насосом. Компактный, надежный аппарат с высокой производительностью и энергоэффективностью для ежедневного использования.

Наш мобильный аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 M Plus в стандартной комплектации имеет множество инновационных функций для безопасной и комфортной работы. Например, функция автоматического снижения давления защищает компоненты высокого давления от нагрузки в режиме ожидания, а инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу струи для снижения удерживающей силы до минимума. Быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять работу в пять раз быстрее, сохраняя надежность и долговечность аппарата. Эта машина подходит для вертикальной или горизонтальной работы, что придает большую гибкость использования. Надежный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает мощность очистки и энергоэффективность примерно на 20%. Различные варианты хранения аксессуаров гарантируют их безопасную транспортировку, а простая в использовании конструкция машины делает ее очень удобной для обслуживания.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой): Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой): Гибкость в работе
Гибкость в работе
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой): Высокая мобильность
Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 560
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 225 / 22,5
Потребляемая мощность (кВт) 3,1
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 30
Вес (с упаковкой) (кг) 33,456
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 700

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
Аппарат высокого давления HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)

Видео

Области применения
  • Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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