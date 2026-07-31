Наш мобильный аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 M Plus в стандартной комплектации имеет множество инновационных функций для безопасной и комфортной работы. Например, функция автоматического снижения давления защищает компоненты высокого давления от нагрузки в режиме ожидания, а инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу струи для снижения удерживающей силы до минимума. Быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют выполнять работу в пять раз быстрее, сохраняя надежность и долговечность аппарата. Эта машина подходит для вертикальной или горизонтальной работы, что придает большую гибкость использования. Надежный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает мощность очистки и энергоэффективность примерно на 20%. Различные варианты хранения аксессуаров гарантируют их безопасную транспортировку, а простая в использовании конструкция машины делает ее очень удобной для обслуживания.