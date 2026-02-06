Апарат високого тиску HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)

Міцний та зручний у використанні апарат високого тиску HD 5/13 EX Plus Classic. Компактна конструкція, латунна головка блока циліндрів, потужне сопло, грязьова фреза та вбудований ручний барабан для шлангу забезпечують ефективну та довговічну роботу.

HD 5/13 EX Plus Classic — це міцний та компактний апарат високого тиску із струменевою трубкою з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм, ідеально підходить для очищення техніки, автівок, інструментів, а також прибудинкових територій та парків. Латунна головка блока циліндрів та шланг зі сталевим армуванням забезпечують довговічність і стійкість до зношування. Система автоматичного скидання тиску захищає внутрішні компоненти та подовжує термін служби апарата. До практичних переваг належать ручний барабан для шланга, інтегрована система зберігання аксесуарів, що забезпечує зручний доступ до них під час роботи, а також грязьова фреза, здатна впоратися навіть із найстійкішими забрудненнями.

Особливості та переваги
Низький знос і тривалий термін служби
Високоякісна латунна головка блоку циліндрів. Поршні з нержавіючої сталі з керамічним покриттям. Автоматична система скидання тиску.
Високоякісні аксесуари
Професійна грязьова фреза. Міцний гумовий шланг із сталевим армуванням. Професійний пістолет високого тиску з клапаном з нержавіючої сталі.
Різноманітні варіанти зберігання
Тримач для зберігання сопел. Ручний барабан для шлангу. Інтегрований гак для кабелю.
Швидкороз’ємне з’єднання EASY!Lock
  • Короткий час налаштування (збирання та розбирання).
  • Швидка заміна аксесуарів.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 130
Макс. тиск (бар) 170
Споживана потужність (кВт) 2,7
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 034
Підведення води 3/4″
Мобільність на колесах
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 21
Вага (з упаковкою) (кг) 28,45
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 334 x 366 x 954

Комплектація

  • Потужне сопло
  • Грязьова фреза
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску: 8 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN6, 200 бар

Оснащення

  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Автоматична система скидання тиску
Області застосування
  • Для очищення транспортних засобів
  • Для очищення обладнання та інструментів (на будівельному майданчику)
  • Для очищення дворів та парків (стіни, доріжки, альтанки тощо)
  • Для швидкого очищення невеликих площ
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)

