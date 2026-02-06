HD 5/13 EX Plus Classic — це міцний та компактний апарат високого тиску із струменевою трубкою з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм, ідеально підходить для очищення техніки, автівок, інструментів, а також прибудинкових територій та парків. Латунна головка блока циліндрів та шланг зі сталевим армуванням забезпечують довговічність і стійкість до зношування. Система автоматичного скидання тиску захищає внутрішні компоненти та подовжує термін служби апарата. До практичних переваг належать ручний барабан для шланга, інтегрована система зберігання аксесуарів, що забезпечує зручний доступ до них під час роботи, а також грязьова фреза, здатна впоратися навіть із найстійкішими забрудненнями.