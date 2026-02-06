HD 5/13 EX Plus Classic - это прочный и компактный аппарат высокого давления со струйной трубкой из нержавеющей стали, длиной 840 мм, идеально подходит для очистки техники, автомобилей, инструментов, а также придомовых территорий и парков. Латунная головка блока цилиндров и шланг со стальным армированием обеспечивают долговечность и устойчивость к износу. Система автоматического сброса давления защищает внутренние компоненты и продлевает срок службы аппарата. Среди практичных преимуществ - ручной барабан для шланга, интегрированная система хранения аксессуаров, обеспечивающая удобный доступ к ним во время работы, а также грязевая фреза, способная справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.