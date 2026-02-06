Аппарат высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
Компактный и надёжный аппарат высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic разработан для удобства и эффективности. Оснащён латунной головкой блока цилиндров, мощным соплом, грязевой фрезой и ручным барабаном для шланга.
HD 5/13 EX Plus Classic - это прочный и компактный аппарат высокого давления со струйной трубкой из нержавеющей стали, длиной 840 мм, идеально подходит для очистки техники, автомобилей, инструментов, а также придомовых территорий и парков. Латунная головка блока цилиндров и шланг со стальным армированием обеспечивают долговечность и устойчивость к износу. Система автоматического сброса давления защищает внутренние компоненты и продлевает срок службы аппарата. Среди практичных преимуществ - ручной барабан для шланга, интегрированная система хранения аксессуаров, обеспечивающая удобный доступ к ним во время работы, а также грязевая фреза, способная справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.
Особенности и преимущества
Низкий износ и длительный срок службыВысококачественная латунная головка блока цилиндров. Поршни из нержавеющей стали с керамическим покрытием. Автоматическая система сброса давления.
Высококачественные аксессуарыПрофессиональная грязевая фреза. Прочный резиновый шланг со стальным армированием. Профессиональный пистолет высокого давления с клапаном из нержавеющей стали.
Разнообразные варианты храненияДержатель для хранения сопел. Ручной барабан для шланга. Интегрированный крюк для кабеля.
Быстроразъемное соединение EASY!Lock
- Быстрая подготовка к работе (сборка и разборка).
- Быстрая замена аксессуаров.
- Интуитивно понятное управление.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|130
|Макс. давление (бар)
|170
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,7
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|034
|Подвод воды
|3/4″
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|21
|Вес (с упаковкой) (кг)
|28,45
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|334 x 366 x 954
Комплектация
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Распылительная трубка: 840 мм
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 8 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
Оснащение
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления
Области применения
- Для очистки транспортных средств
- Для очистки оборудования и инструментов (на строительной площадке)
- Для очистки дворов и парков (стены, дорожки, беседки и т.д.)
- Для быстрой очистки небольших площадей
Запчасти для HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.