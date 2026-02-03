Апарат високого тиску HDS 5/15 U
Конкурентоспроможна модель початкового класу апаратів високого тиску з підігрівом води HDS 5/15 U. Інноваційний "Вертикальний" дизайн забезпечує хорошу мобільність і ергономічность. Дуже зручний у користуванні завдяки однокнопочному управлінню, вбудованому шлангу і аксесуарам.
Основна перевага нового «Вертикального» класу апаратів високого тиску з підігрівом води - це концепція вертикальної конструкції. Це гарантує низьку вагу, компактні розміри і легкість транспортування. Завдяки компактним розмірам, ці пристрої вимагають мінімум місця для зберігання. Колеса великого діаметру, також як і ергономічна ручка гарантують прекрасну маневреність і мобільність. Трипоршневий осьовий насос з поршнями з загартованої нержавіючої сталі і латунної головки циліндра. Контролер тиску автоматично вимикає двигун, коли пусковий пристрій пістолета натиснуто. Це гарантує зняття навантаження з компонентів і подовжує термін їх служби. Насос високого тиску, газовий пальник і паливний насос працюють від електричного двигуна і комбінуються для формування модульного приводу. Цей принцип не тільки гарантує компактне розташування і потужну вихідну силу, але і робить пристрої надзвичайно надійними. Незмінною властивістю перевіреної часом теплотехнічної технології від Kärcher є висока продуктивність при мінімумі робочого простору і повній відповідності законодавчо встановленим рівням викидів.
Особливості та переваги
Інноваційна вертикальна конструкціяЗручне транспортування по сходинках і в важкопрохідних місцях Великі колеса для грунтових поверхонь
Дрібнопористий водний фільтрЕфективно захищає насос високого тиску від забруднення Легко знімається ззовні
Компактність конструкціїКомпактність при зберіганні і транспортуванні Насос, що не протікає, паливний бак при вертикальній перевезенні Ідеально підходить для невеликих транспортних засобів
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|450
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Температура (°C)
|макс. 80
|Споживана потужність (кВт)
|2,7
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|2,4
|Паливний бак (л)
|6,5
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|78
|Вага (з упаковкою) (кг)
|86,22
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|618 x 618 x 994
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Розпилювальна трубка: 840 мм
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.