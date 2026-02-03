Апарат високого тиску HDS 5/15 U

Конкурентоспроможна модель початкового класу апаратів високого тиску з підігрівом води HDS 5/15 U. Інноваційний "Вертикальний" дизайн забезпечує хорошу мобільність і ергономічность. Дуже зручний у користуванні завдяки однокнопочному управлінню, вбудованому шлангу і аксесуарам.

Основна перевага нового «Вертикального» класу апаратів високого тиску з підігрівом води - це концепція вертикальної конструкції. Це гарантує низьку вагу, компактні розміри і легкість транспортування. Завдяки компактним розмірам, ці пристрої вимагають мінімум місця для зберігання. Колеса великого діаметру, також як і ергономічна ручка гарантують прекрасну маневреність і мобільність. Трипоршневий осьовий насос з поршнями з загартованої нержавіючої сталі і латунної головки циліндра. Контролер тиску автоматично вимикає двигун, коли пусковий пристрій пістолета натиснуто. Це гарантує зняття навантаження з компонентів і подовжує термін їх служби. Насос високого тиску, газовий пальник і паливний насос працюють від електричного двигуна і комбінуються для формування модульного приводу. Цей принцип не тільки гарантує компактне розташування і потужну вихідну силу, але і робить пристрої надзвичайно надійними. Незмінною властивістю перевіреної часом теплотехнічної технології від Kärcher є висока продуктивність при мінімумі робочого простору і повній відповідності законодавчо встановленим рівням викидів.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 5/15 U: Інноваційна вертикальна конструкція
Інноваційна вертикальна конструкція
Зручне транспортування по сходинках і в важкопрохідних місцях Великі колеса для грунтових поверхонь
Апарат високого тиску HDS 5/15 U: Дрібнопористий водний фільтр
Дрібнопористий водний фільтр
Ефективно захищає насос високого тиску від забруднення Легко знімається ззовні
Апарат високого тиску HDS 5/15 U: Компактність конструкції
Компактність конструкції
Компактність при зберіганні і транспортуванні Насос, що не протікає, паливний бак при вертикальній перевезенні Ідеально підходить для невеликих транспортних засобів
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
  • Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 450
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Температура (°C) макс. 80
Споживана потужність (кВт) 2,7
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 2,4
Паливний бак (л) 6,5
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 78
Вага (з упаковкою) (кг) 86,22
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 618 x 618 x 994

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Розпилювальна трубка: 840 мм

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску
Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 5/15 U

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
