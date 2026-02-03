Основна перевага нового «Вертикального» класу апаратів високого тиску з підігрівом води - це концепція вертикальної конструкції. Це гарантує низьку вагу, компактні розміри і легкість транспортування. Завдяки компактним розмірам, ці пристрої вимагають мінімум місця для зберігання. Колеса великого діаметру, також як і ергономічна ручка гарантують прекрасну маневреність і мобільність. Трипоршневий осьовий насос з поршнями з загартованої нержавіючої сталі і латунної головки циліндра. Контролер тиску автоматично вимикає двигун, коли пусковий пристрій пістолета натиснуто. Це гарантує зняття навантаження з компонентів і подовжує термін їх служби. Насос високого тиску, газовий пальник і паливний насос працюють від електричного двигуна і комбінуються для формування модульного приводу. Цей принцип не тільки гарантує компактне розташування і потужну вихідну силу, але і робить пристрої надзвичайно надійними. Незмінною властивістю перевіреної часом теплотехнічної технології від Kärcher є висока продуктивність при мінімумі робочого простору і повній відповідності законодавчо встановленим рівням викидів.