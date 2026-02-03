Аппарат высокого давления HDS 5/15 U

Конкурентоспособная модель начального класса аппаратов высокого давления с подогревом воды HDS 5/15 U. Инновационный "Вертикальный" дизайн обеспечивает хорошую мобильность и эргономичность.Очень удобный в пользовании благодаря однокнопочному управлению, встроенному шлангу и прилагаемым аксессуарам.

Основное преимущество нового «Вертикального» класса аппаратов высокого давления с подогревом воды - это концепция вертикальной конструкции. Это гарантирует низкий вес, компактные размеры и легкость транспортировки. Благодаря компактным размерам, эти устройства требуют минимум места для хранения. Колеса большого диаметра, также как и эргономичная ручка гарантируют прекрасную маневренность и мобильность. Трехпоршневой осевой насос с поршнями из закаленной нержавеющей стали и латунной головки цилиндра. Контроллер давления автоматически выключает двигатель, когда пусковое устройство пистолета не нажато. Это гарантирует снятие нагрузки с компонентов и продлевает срок их службы. Насос высокого давления, газовая горелка и топливный насос работают от электрического двигателя и комбинируются для формирования модульного привода. Этот принцип не только гарантирует компактное расположение и мощную выходную силу, но и делает устройства чрезвычайно надежными. Неизменным свойством проверенной временем теплотехнической технологии от Kärcher является высокая производительность при минимуме рабочего пространства и полном соответствии законодательно установленным уровням выбросов.

Особенности и преимущества
Инновационная вертикальная конструкция
Инновационная вертикальная конструкция
Удобная транспортировка по ступенькам и в труднопроходимых местах Большие колеса для грунтовых поверхностей
Мелкоячеистый водный фильтр
Мелкоячеистый водный фильтр
Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнения Легко снимается извне
Компактность конструкции
Компактность конструкции
Компактность при хранении и транспортировке Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке Идеально подходит для небольших транспортных средств
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Температура (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 2,7
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 2,4
Топливный бак (л) 6,5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 78
Вес (с упаковкой) (кг) 86,22
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 618 x 618 x 994

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
