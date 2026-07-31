Апарат високого тиску HD 6/15 M Cage
Розроблений для щоденного промислового використання, надійний та мобільний апарат високого тиску HD 6/15 М Cage з 3-поршневим осьовим насосом і сталевою трубчастою рамою для захисту насосного модуля.
Незалежно від того, чи експлуатується апарат HD 6/15 M Cage без підігріву в горизонтальному або вертикальному положенні, він впорається з будь-яким завданням і підійде для щоденного промислового використання. Мобільний та надійний апарат високого тиску оснащений 3-поршневим осьовим насосом з латунною головкою циліндра, що дозволяє збільшити ефективність очищення і використання енергії на 20%. Для захисту насоса встановлений додатковий фільтр тонкого очищення води, тоді як автоматичне скидання тиску запобігає навантаженню на насос та інші елементи високого тиску в режимі очікування. HD 6/15 M Cage — це мобільний апарат високого тиску зі сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям для захисту в складних умовах експлуатації та при частому транспортуванні. Інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримуючу силу до нуля. Швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дають можливість швидкого з'єднання/роз'єднання, в п'ять разів швидше, ніж звичайні різьбові з'єднання, без зниження міцності або довговічності.
Особливості та переваги
Міцний і довговічнийМіцна трубчаста сталева рама захищає всі компоненти. Трубчаста сталева рама також підходить для простого кріплення та кріплення машини в службовому автомобілі. Міцний пластиковий корпус надійно захищає насос від пошкоджень та бруду.
Високоякісне обладнанняАвтоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Легко обслуговуєтьсяЛегкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою. Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки. Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Ефективне і економічне рішення
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Гнучкість в роботі
- Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Зручне зберігання аксесуарів
- Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
- Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|560
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|225 / 25
|Споживана потужність (кВт)
|3,1
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|34
|Вага (з упаковкою) (кг)
|38,278
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 460 x 970
Комплектація
- Пістолет: EASY! Force
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
- Автоматична система скидання тиску.
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Області застосування
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
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