Незалежно від того, чи експлуатується апарат HD 6/15 M Cage без підігріву в горизонтальному або вертикальному положенні, він впорається з будь-яким завданням і підійде для щоденного промислового використання. Мобільний та надійний апарат високого тиску оснащений 3-поршневим осьовим насосом з латунною головкою циліндра, що дозволяє збільшити ефективність очищення і використання енергії на 20%. Для захисту насоса встановлений додатковий фільтр тонкого очищення води, тоді як автоматичне скидання тиску запобігає навантаженню на насос та інші елементи високого тиску в режимі очікування. HD 6/15 M Cage — це мобільний апарат високого тиску зі сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям для захисту в складних умовах експлуатації та при частому транспортуванні. Інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримуючу силу до нуля. Швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дають можливість швидкого з'єднання/роз'єднання, в п'ять разів швидше, ніж звичайні різьбові з'єднання, без зниження міцності або довговічності.