Независимо от того, эксплуатируется ли аппарат HD 6/15 M Cage без подогрева в горизонтальном или вертикальном положении, он справится с любым заданием и подойдет для ежедневного промышленного использования. Мобильный и надежный аппарат высокого давления оснащен 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, что позволяет увеличить эффективность очистки и использования энергии на 20%. Для защиты насоса установлен дополнительный фильтр тонкой очистки воды, тогда как автоматический сброс давления предотвращает нагрузку на насос и другие элементы высокого давления в режиме ожидания. HD 6/15 M Cage — это мобильный аппарат высокого давления со стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием для защиты в сложных условиях эксплуатации и при частой транспортировке. Инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить усилиеудержания до ноля. Быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность быстрого соединения/разъединения, в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности.