Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic
Компактний, міцний та простий у використанні апарат високого тиску HD 5/13 E Classic. З латунною головкою блока циліндрів та високоякісними аксесуарами.
Потужний, міцний та компактний апарат високого тиску із струменевою трубкою з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм, ідеально підходить для очищення техніки, автівок, інструментів, а також прибудинкових територій та парків. Латунна головка блока циліндрів та шланг зі сталевим армуванням забезпечують довговічність і стійкість до зношування. Система автоматичного скидання тиску захищає внутрішні компоненти та подовжує термін служби апарата. Інтегрована система зберігання аксесуарів забезпечує їх постійну доступність під час роботи. А швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють змінювати аксесуари в рази швидше, ніж зі стандартними різьбовими кріпленнями.
Особливості та переваги
Низький знос і тривалий термін службиВисокоякісна латунна головка блоку циліндрів. Поршні з нержавіючої сталі з керамічним покриттям. Автоматична система скидання тиску.
Високоякісні аксесуариСтруменева трубка з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм. Міцний гумовий шланг із сталевим армуванням. Професійний пістолет високого тиску з клапаном з нержавіючої сталі.
Різноманітні варіанти зберіганняТримач для зберігання сопел. Інтегрований гак для кабелю. Тримач струменевої трубки.
Швидкороз’ємне з’єднання EASY!Lock
- Короткий час налаштування (збирання та розбирання).
- Швидка заміна аксесуарів.
- Інтуїтивно зрозуміле управління.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|130
|Макс. тиск (бар)
|170
|Споживана потужність (кВт)
|2,7
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|034
|Підведення води
|3/4″
|Мобільність
|на колесах
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|18,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|27,48
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|334 x 366 x 954
Комплектація
- Потужне сопло
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN6, 200 бар
Оснащення
- 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
- Автоматична система скидання тиску.
Області застосування
- Для очищення транспортних засобів
- Для очищення обладнання та інструментів (на будівельному майданчику)
- Для очищення дворів та парків (стіни, доріжки, альтанки тощо)
- Для швидкого очищення невеликих площ
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/13 E Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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