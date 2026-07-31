Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic

Компактний, міцний та простий у використанні апарат високого тиску HD 5/13 E Classic. З латунною головкою блока циліндрів та високоякісними аксесуарами.

Потужний, міцний та компактний апарат високого тиску із струменевою трубкою з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм, ідеально підходить для очищення техніки, автівок, інструментів, а також прибудинкових територій та парків. Латунна головка блока циліндрів та шланг зі сталевим армуванням забезпечують довговічність і стійкість до зношування. Система автоматичного скидання тиску захищає внутрішні компоненти та подовжує термін служби апарата. Інтегрована система зберігання аксесуарів забезпечує їх постійну доступність під час роботи. А швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дозволяють змінювати аксесуари в рази швидше, ніж зі стандартними різьбовими кріпленнями.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic: Низький знос і тривалий термін служби
Низький знос і тривалий термін служби
Високоякісна латунна головка блоку циліндрів. Поршні з нержавіючої сталі з керамічним покриттям. Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic: Високоякісні аксесуари
Високоякісні аксесуари
Струменева трубка з нержавіючої сталі, довжиною 840 мм. Міцний гумовий шланг із сталевим армуванням. Професійний пістолет високого тиску з клапаном з нержавіючої сталі.
Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic: Різноманітні варіанти зберігання
Різноманітні варіанти зберігання
Тримач для зберігання сопел. Інтегрований гак для кабелю. Тримач струменевої трубки.
Швидкороз’ємне з’єднання EASY!Lock
  • Короткий час налаштування (збирання та розбирання).
  • Швидка заміна аксесуарів.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 130
Макс. тиск (бар) 170
Споживана потужність (кВт) 2,7
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 034
Підведення води 3/4″
Мобільність на колесах
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 18,8
Вага (з упаковкою) (кг) 27,48
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 334 x 366 x 954

Комплектація

  • Потужне сопло
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN6, 200 бар

Оснащення

  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic
Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic
Апарат високого тиску HD 5/13 E Classic
Області застосування
  • Для очищення транспортних засобів
  • Для очищення обладнання та інструментів (на будівельному майданчику)
  • Для очищення дворів та парків (стіни, доріжки, альтанки тощо)
  • Для швидкого очищення невеликих площ
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/13 E Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою Visa, Mastercard

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 7000 грн. До 7000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90

ГАРЯЧА ЛІНІЯ СЕРВІС

0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Магазини та сервісні центри

Керхер Центри

Пошук магазинів та сервісних центрів

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.