Апарат високого тиску HD 5/15 C
Зручний, мобільний, універсальний: апарат високого тиску HD 5/15 C без нагріву води для вертикальної і горизонтальної експлуатації. З зручними утримувачами для приладдя і довгим терміном служби завдяки латунній голівці блока циліндрів і автоматичній системі скидання тиску.
Легкий, компактний і універсальний апарат високого тиску без підігріву води HD 5/15 C вражає високою мобільністю і може експлуатуватися як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Апарат оснащений зручними тримачами для зберігання приладдя, а латунна головка блоку циліндрів і автоматична система скидання тиску гарантують тривалий термін його служби. Крім того, апарат вражає інноваційними рішеннями, що підвищують зручність виконання робіт і прискорюють підготовку до застосування та заміну приладдя. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску, а швидкодіючі роз'єми EASY!Lock дозволяють під'єднувати і від'єднувати аксесуари в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових роз'ємів, яким вони не поступаються в надійності і довговічності. Такий пакет оснащення гарантує оперативне виконання прибиральних робіт без перевтоми оператора.
Особливості та переваги
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force. Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
МобільністьІнтегрована передня ручка для перенесення забезпечує зручне завантаження та транспортування. Можна скласти ручку одним натисканням кнопки. Апарат вирізняється компактною конструкцією і малою вагою.
МаневреністьРобота у вертикальному та горизонтальному положеннях. Під час горизонтальної роботи колеса не задіяні, що забезпечує максимальну стабільність апарата. Окреме кріплення для струменевої трубки для зберігання та транспортування.
Якість
- Автоматична система регулювання тиску захищає складові частини апарату і продовжує термін його служби.
- Високоякісна латунна головка блоку циліндрів.
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Відсік для зберігання аксесуарів
- Гвинтове з'єднання (M18×1,5) для зберігання пристрою для очищення поверхонь безпосередньо на апараті
- Практичні відсіки для трьохпозиційного і роторного сопел.
- Гумовий фіксатор для шлангу високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|200 / 20
|Споживана потужність (кВт)
|2,8
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла (мм)
|32
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|25,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|27,926
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 360 x 930
Комплектація
- Пістолет: EASY! Force
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN6, 200 бар
- Розпилювальна трубка: 840 мм
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
- Автоматична система скидання тиску
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/15 C
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.