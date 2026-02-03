Легкий, компактний і універсальний апарат високого тиску без підігріву води HD 5/15 C вражає високою мобільністю і може експлуатуватися як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Апарат оснащений зручними тримачами для зберігання приладдя, а латунна головка блоку циліндрів і автоматична система скидання тиску гарантують тривалий термін його служби. Крім того, апарат вражає інноваційними рішеннями, що підвищують зручність виконання робіт і прискорюють підготовку до застосування та заміну приладдя. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску, а швидкодіючі роз'єми EASY!Lock дозволяють під'єднувати і від'єднувати аксесуари в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових роз'ємів, яким вони не поступаються в надійності і довговічності. Такий пакет оснащення гарантує оперативне виконання прибиральних робіт без перевтоми оператора.