Зручний, мобільний, універсальний: апарат високого тиску HD 5/15 C без нагріву води для вертикальної і горизонтальної експлуатації. З зручними утримувачами для приладдя і довгим терміном служби завдяки латунній голівці блока циліндрів і автоматичній системі скидання тиску.

Легкий, компактний і універсальний апарат високого тиску без підігріву води HD 5/15 C вражає високою мобільністю і може експлуатуватися як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Апарат оснащений зручними тримачами для зберігання приладдя, а латунна головка блоку циліндрів і автоматична система скидання тиску гарантують тривалий термін його служби. Крім того, апарат вражає інноваційними рішеннями, що підвищують зручність виконання робіт і прискорюють підготовку до застосування та заміну приладдя. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля за рахунок використання сили віддачі струменя високого тиску, а швидкодіючі роз'єми EASY!Lock дозволяють під'єднувати і від'єднувати аксесуари в 5 разів швидше, ніж при використанні звичайних різьбових роз'ємів, яким вони не поступаються в надійності і довговічності. Такий пакет оснащення гарантує оперативне виконання прибиральних робіт без перевтоми оператора.

Особливості та переваги
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force. Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Мобільність
Інтегрована передня ручка для перенесення забезпечує зручне завантаження та транспортування. Можна скласти ручку одним натисканням кнопки. Апарат вирізняється компактною конструкцією і малою вагою.
Маневреність
Робота у вертикальному та горизонтальному положеннях. Під час горизонтальної роботи колеса не задіяні, що забезпечує максимальну стабільність апарата. Окреме кріплення для струменевої трубки для зберігання та транспортування.
Якість
  • Автоматична система регулювання тиску захищає складові частини апарату і продовжує термін його служби.
  • Високоякісна латунна головка блоку циліндрів.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Відсік для зберігання аксесуарів
  • Гвинтове з'єднання (M18×1,5) для зберігання пристрою для очищення поверхонь безпосередньо на апараті
  • Практичні відсіки для трьохпозиційного і роторного сопел.
  • Гумовий фіксатор для шлангу високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 200 / 20
Споживана потужність (кВт) 2,8
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла (мм) 32
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 25,7
Вага (з упаковкою) (кг) 27,926
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 380 x 360 x 930

Комплектація

  • Пістолет: EASY! Force
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN6, 200 бар
  • Розпилювальна трубка: 840 мм

Оснащення

  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
  • Автоматична система скидання тиску
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/15 C

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

