Аппарат высокого давления HD 5/15 C
Удобный, мобильный, универсальный: аппарат высокого давления HD 5/15 C без нагрева воды для вертикальной и горизонтальной эксплуатации. С удобными держателями для принадлежностей и долгим сроком службы благодаря латунной головке блока цилиндров и автоматической системе сброса давления.
Легкий, компактный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C впечатляет высочайшей мобильностью и может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Аппарат оснащен удобными держателями для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматическая система сброса давления гарантируют длительный срок его службы. Кроме того, аппарат впечатляет инновационными решениями, повышающими удобство выполнения работ и ускоряющими подготовку к применению и замену принадлежностей. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Такой пакет оснащения гарантирует оперативное выполнение уборочных работ без переутомления оператора.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Высокая мобильностьВстроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
МаневренностьРабота в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
- Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,8
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла (мм)
|32
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|25,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|27,926
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 360 x 930
Комплектация
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 5/15 C
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.