Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic: Низький знос і тривалий термін служби
Низький знос і тривалий термін служби
Високоякісна латунна головка блоку циліндрів. Поршні з нержавіючої сталі з керамічним покриттям. Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic: Високоякісні аксесуари
Високоякісні аксесуари
Професійна грязьова фреза. Міцний гумовий шланг із сталевим армуванням. Професійний пістолет високого тиску з клапаном з нержавіючої сталі.
Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic: Різноманітні варіанти зберігання
Різноманітні варіанти зберігання
Тримач для зберігання сопел. Ручний барабан для шлангу. Інтегрований гак для кабелю.
Швидкороз’ємне з’єднання EASY!Lock
  • Короткий час налаштування (збирання та розбирання).
  • Швидка заміна аксесуарів.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 200 - 240
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 110
Макс. тиск (бар) 160
Споживана потужність (кВт) 2,2
Розмір сопла 036
Підведення води 3/4″
Мобільність на колесах
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 21
Вага (з упаковкою) (кг) 26,54
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 334 x 366 x 954

Комплектація

  • Грязьова фреза
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Довжина шлангу високого тиску.: 8 м

Оснащення

  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic
Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic
Апарат високого тиску HD 5/11 EX Plus Classic

Відео

Області застосування
  • Для очищення транспортних засобів
  • Для очищення обладнання та інструментів (на будівельному майданчику)
  • Для очищення дворів та парків (стіни, доріжки, альтанки тощо)
  • Для швидкого очищення невеликих площ
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/11 EX Plus Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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