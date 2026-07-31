Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic

Этот аппарат высокого давления — прочное и компактное устройство. Имеет простую конструкцию и оснащён латунной головкой цилиндра, роторной насадкой и барабаном для шланга.

HD 5/11 EX Plus Classic — это надёжный и компактный аппарат высокого давления с трубкой из нержавеющей стали длиной 840 мм. Обеспечивает простую и эффективную очистку автомобилей, оборудования и инструментов, а также дворов и садов. Оснащён латунной головкой цилиндра и армированным шлангом с металлической оплёткой, что обеспечивает низкий износ и высокую прочность. Система автоматического сброса давления защищает компоненты и продлевает срок службы. Дополнительные преимущества — барабан для удобного хранения шланга и интегрированная система Home Base для хранения насадок. Даже стойкие загрязнения легко удаляются с помощью роторной насадки. В отличие от обычных резьбовых соединений, система быстрого соединения EASY!Lock обеспечивает быстрое и удобное подключение при сохранении надёжности и долговечности.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic: Низкий износ и длительный срок службы
Низкий износ и длительный срок службы
Высококачественная латунная головка блока цилиндров. Поршни из нержавеющей стали с керамическим покрытием. Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic: Высококачественные аксессуары
Высококачественные аксессуары
Профессиональная грязевая фреза. Прочный резиновый шланг со стальным армированием. Профессиональный пистолет высокого давления с клапаном из нержавеющей стали.
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic: Разнообразные варианты хранения
Разнообразные варианты хранения
Держатель для хранения сопел. Ручной барабан для шланга. Интегрированный крюк для кабеля.
Быстроразъемное соединение EASY!Lock
  • Быстрая подготовка к работе (сборка и разборка).
  • Быстрая замена аксессуаров.
  • Интуитивно понятное управление.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 200 - 240
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 110
Макс. давление (бар) 160
Потребляемая мощность (кВт) 2,2
Размер сопла 036
Подвод воды 3/4″
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 21
Вес (с упаковкой) (кг) 26,54
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 334 x 366 x 954

Комплектация

  • Грязевая фреза
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Длина шланга высокого давления.: 8 м

Оснащение

  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic

Видео

Области применения
  • Для очистки транспортных средств
  • Для очистки оборудования и инструментов (на строительной площадке)
  • Для очистки дворов и парков (стены, дорожки, беседки и т.д.)
  • Для быстрой очистки небольших площадей
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 5/11 EX Plus Classic

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