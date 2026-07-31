Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic
Этот аппарат высокого давления — прочное и компактное устройство. Имеет простую конструкцию и оснащён латунной головкой цилиндра, роторной насадкой и барабаном для шланга.
HD 5/11 EX Plus Classic — это надёжный и компактный аппарат высокого давления с трубкой из нержавеющей стали длиной 840 мм. Обеспечивает простую и эффективную очистку автомобилей, оборудования и инструментов, а также дворов и садов. Оснащён латунной головкой цилиндра и армированным шлангом с металлической оплёткой, что обеспечивает низкий износ и высокую прочность. Система автоматического сброса давления защищает компоненты и продлевает срок службы. Дополнительные преимущества — барабан для удобного хранения шланга и интегрированная система Home Base для хранения насадок. Даже стойкие загрязнения легко удаляются с помощью роторной насадки. В отличие от обычных резьбовых соединений, система быстрого соединения EASY!Lock обеспечивает быстрое и удобное подключение при сохранении надёжности и долговечности.
Особенности и преимущества
Низкий износ и длительный срок службыВысококачественная латунная головка блока цилиндров. Поршни из нержавеющей стали с керамическим покрытием. Автоматическая система сброса давления.
Высококачественные аксессуарыПрофессиональная грязевая фреза. Прочный резиновый шланг со стальным армированием. Профессиональный пистолет высокого давления с клапаном из нержавеющей стали.
Разнообразные варианты храненияДержатель для хранения сопел. Ручной барабан для шланга. Интегрированный крюк для кабеля.
Быстроразъемное соединение EASY!Lock
- Быстрая подготовка к работе (сборка и разборка).
- Быстрая замена аксессуаров.
- Интуитивно понятное управление.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|200 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|110
|Макс. давление (бар)
|160
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,2
|Размер сопла
|036
|Подвод воды
|3/4″
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|21
|Вес (с упаковкой) (кг)
|26,54
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|334 x 366 x 954
Комплектация
- Грязевая фреза
- Распылительная трубка: 840 мм
- Длина шланга высокого давления.: 8 м
Оснащение
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления.
Видео
Области применения
- Для очистки транспортных средств
- Для очистки оборудования и инструментов (на строительной площадке)
- Для очистки дворов и парков (стены, дорожки, беседки и т.д.)
- Для быстрой очистки небольших площадей
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 5/11 EX Plus Classic
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