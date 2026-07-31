HD 5/11 EX Plus Classic — это надёжный и компактный аппарат высокого давления с трубкой из нержавеющей стали длиной 840 мм. Обеспечивает простую и эффективную очистку автомобилей, оборудования и инструментов, а также дворов и садов. Оснащён латунной головкой цилиндра и армированным шлангом с металлической оплёткой, что обеспечивает низкий износ и высокую прочность. Система автоматического сброса давления защищает компоненты и продлевает срок службы. Дополнительные преимущества — барабан для удобного хранения шланга и интегрированная система Home Base для хранения насадок. Даже стойкие загрязнения легко удаляются с помощью роторной насадки. В отличие от обычных резьбовых соединений, система быстрого соединения EASY!Lock обеспечивает быстрое и удобное подключение при сохранении надёжности и долговечности.