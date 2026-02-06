Апарат високого тиску HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)

Компактний, мобільний, універсальний: апарат високого тиску без підігріву води HD 5/15 C Plus для вертикальної та горизонтальної роботи. З відсіком для аксесуарів, латунною головкою блоку циліндрів та автоматичним скиданням тиску.

Компактний, легкий і універсальний апарат високого тиску без підігріву води HD 5/15 C Plus вирізняється високою мобільністю та підходить для використання як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Він оснащений додатковим відсіком для аксесуарів, а латунна головка блоку циліндрів і система автоматичного скидання тиску забезпечують тривалий термін експлуатації. Апарат відрізняється інноваційними рішеннями, які значно підвищують комфорт роботи оператора та заощаджують час на монтаж і демонтаж. Пістолет високого тиску EASY!Force використовує силу віддачі струменя, що усуває необхідність докладати зусилля для його утримання. А швидкороз’ємні з’єднання EASY!Lock дозволяють змінювати аксесуари в п’ять разів швидше, ніж традиційні гвинтові з’єднання, не поступаючись їм у надійності та довговічності. Завдяки комплексному оснащенню апарат забезпечує ефективне очищення, високу зручність у користуванні та тривалий термін служби.

Особливості та переваги
Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force. Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Інтегрована передня ручка для перенесення забезпечує зручне завантаження та транспортування. Можна скласти ручку одним натисканням кнопки. Апарат вирізняється компактною конструкцією і малою вагою.
Робота у вертикальному та горизонтальному положеннях. Під час горизонтальної роботи колеса не задіяні, що забезпечує максимальну стабільність апарата. Окреме кріплення для струменевої трубки для зберігання та транспортування.
Якість
  • Автоматична система регулювання тиску захищає складові частини апарату і продовжує термін його служби.
  • Високоякісна латунна головка блоку циліндрів.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Відсік для зберігання аксесуарів
  • Гвинтове з'єднання (M18×1,5) для зберігання пристрою для очищення поверхонь безпосередньо на апараті
  • Практичні відсіки для трьохпозиційного і роторного сопел.
  • Гумовий фіксатор для шлангу високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 200 / 20
Споживана потужність (кВт) 2,8
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла (мм) 32
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 26,133
Вага (з упаковкою) (кг) 28,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 380 x 360 x 930

Комплектація

  • Пістолет: EASY! Force
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN6, 200 бар
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Грязьова фреза

Оснащення

  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
  • Автоматична система скидання тиску
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
