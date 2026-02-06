Компактний, легкий і універсальний апарат високого тиску без підігріву води HD 5/15 C Plus вирізняється високою мобільністю та підходить для використання як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Він оснащений додатковим відсіком для аксесуарів, а латунна головка блоку циліндрів і система автоматичного скидання тиску забезпечують тривалий термін експлуатації. Апарат відрізняється інноваційними рішеннями, які значно підвищують комфорт роботи оператора та заощаджують час на монтаж і демонтаж. Пістолет високого тиску EASY!Force використовує силу віддачі струменя, що усуває необхідність докладати зусилля для його утримання. А швидкороз’ємні з’єднання EASY!Lock дозволяють змінювати аксесуари в п’ять разів швидше, ніж традиційні гвинтові з’єднання, не поступаючись їм у надійності та довговічності. Завдяки комплексному оснащенню апарат забезпечує ефективне очищення, високу зручність у користуванні та тривалий термін служби.