Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)

Автономний стаціонарний модуль HD 6/15 M Pu. Енергоефективний, надійний, витривалий насос у міцному пластиковому корпусі для складних умов експлуатації, вертикально або горизонтально.

Автономний насосний модуль HD 6/15 M Pu - рішення для застосування в якості стаціонарного апарату високого тиску без підігріву води або для інтеграції у виробничі процеси. Прості, надійні і довговічні насосні агрегати є основою лінійки апаратів HD середнього класу модульної конструкції. Поміщені у міцний пластмасовий корпус, що забезпечує їм надійний захист у складних умовах експлуатації. Особливо компактна конструкція, високоякісне оснащення, зразкова ремонтопридатність. Оскільки у стаціонарних застосуваннях приладдя підбирається індивідуально, стандартний набір аксесуарів не передбачений.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St): Високоякісне обладнання
Високоякісне обладнання
Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St): Гнучкість в роботі
Гнучкість в роботі
Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St): Готовий до стаціонарного використання
Готовий до стаціонарного використання
Легкий та надійний настінний монтаж за допомогою трьох отворів на задній панелі корпуса Особливо компактна конструкція Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Легко обслуговується
  • Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
  • Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
  • Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
  • 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 560
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 225 / 22,5
Споживана потужність (кВт) 3,1
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 20,5
Вага (з упаковкою) (кг) 22,923
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 290 x 300 x 565

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)
Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)

Відео

Області застосування
  • Чудове універсальне рішення різноманітних завдань - від мийки автомобілів до прибирання на промислових підприємствах і будмайданчиках.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 6/15 M Pu (St)

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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