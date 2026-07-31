Автономний насосний модуль HD 6/15 M Pu - рішення для застосування в якості стаціонарного апарату високого тиску без підігріву води або для інтеграції у виробничі процеси. Прості, надійні і довговічні насосні агрегати є основою лінійки апаратів HD середнього класу модульної конструкції. Поміщені у міцний пластмасовий корпус, що забезпечує їм надійний захист у складних умовах експлуатації. Особливо компактна конструкція, високоякісне оснащення, зразкова ремонтопридатність. Оскільки у стаціонарних застосуваннях приладдя підбирається індивідуально, стандартний набір аксесуарів не передбачений.