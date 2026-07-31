Апарат високого тиску HD 6/15 M Pu (St)
Автономний стаціонарний модуль HD 6/15 M Pu. Енергоефективний, надійний, витривалий насос у міцному пластиковому корпусі для складних умов експлуатації, вертикально або горизонтально.
Автономний насосний модуль HD 6/15 M Pu - рішення для застосування в якості стаціонарного апарату високого тиску без підігріву води або для інтеграції у виробничі процеси. Прості, надійні і довговічні насосні агрегати є основою лінійки апаратів HD середнього класу модульної конструкції. Поміщені у міцний пластмасовий корпус, що забезпечує їм надійний захист у складних умовах експлуатації. Особливо компактна конструкція, високоякісне оснащення, зразкова ремонтопридатність. Оскільки у стаціонарних застосуваннях приладдя підбирається індивідуально, стандартний набір аксесуарів не передбачений.
Особливості та переваги
Високоякісне обладнанняАвтоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Гнучкість в роботіМоже експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Готовий до стаціонарного використанняЛегкий та надійний настінний монтаж за допомогою трьох отворів на задній панелі корпуса Особливо компактна конструкція Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Легко обслуговується
- Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
- Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|560
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Споживана потужність (кВт)
|3,1
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|20,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,923
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 300 x 565
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску.
Відео
Області застосування
- Чудове універсальне рішення різноманітних завдань - від мийки автомобілів до прибирання на промислових підприємствах і будмайданчиках.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 6/15 M Pu (St)
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