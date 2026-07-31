Аппарат высокого давления HD 6/15 M Pu (St)
Автономный стационарный модуль HD 6/15 M Pu. Энергоэффективный, надежный, выносливый насос ВД в прочном пластиковом корпусе для сложных условий эксплуатации, вертикально или горизонтально.
Автономный насосный модуль HD 6/15 M Pu – решение для применения в качестве стационарного аппарата высокого давления без подогрева воды или для интеграции в производственные процессы. Простые, надежные и долговечные насосные агрегаты являются основой линейки аппаратов HD среднего класса модульной конструкции. Заключены в прочный пластмассовый корпус, обеспечивающий им надежную защиту в сложных условиях эксплуатации. Особо компактная конструкция, высококачественное оснащение, образцовая ремонтопригодность. Поскольку в стационарных применениях принадлежности подбираются индивидуально, стандартный набор аксессуаров не предусмотрен.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работеМожет эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Готов к стационарному применениюС задней стороны корпуса предусмотрены три отверстия для легкого и надежного прикрепления к стене. Особо компактная конструкция Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|560
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,1
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|20,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,923
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 300 x 565
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления.
Видео
Области применения
- Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 6/15 M Pu (St)
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