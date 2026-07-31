Електрогенератор PGG 3/1

Надійний синхронний генератор PGG 3/1 потужністю 2,8 кВт оснащено бензиновим двигуном, стійкими до пошкоджень колесами та 15-літровим паливним баком. Він розрахований на тривалу (до 12 год) безперервну роботу на об'єктах без централізованого електропостачання.

Висока продуктивність за компактної конструкції: мобільний синхронний генератор PGG 3/1 вражає високою потужністю двигуна - 2,8 кВт. Надійний 4-тактний бензиновий двигун забезпечує автономне електропостачання з постійною потужністю, що віддається, впродовж тривалого часу (до 12 год, у режимі повного навантаження - 6,5 год). Завдяки цьому запасу палива в 15-літровому баку може вистачити на цілий робочий день. Практична і компактна конструкція генератора PGG 3/1 дає змогу використовувати його в будь-яких місцях, наприклад, на будівельних майданчиках, у сільському господарстві або на об'єктах комунального господарства. Надійні запобіжні пристрої (зокрема, системи захисту від перевантаження і нестачі мастила) гарантують безпечну роботу генератора, а стійкі до пошкоджень колеса і складна ручка для переміщення - його легке транспортування. 2 штепсельні розетки із захисним контактом оснащені автоматичним регулятором напруги, що дає змогу використовувати генератор для живлення чутливих електронних пристроїв.

Особливості та переваги
Виняткова простота використання
  • Висока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів
  • Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.
Висока надійність та безпека
  • Завдяки захисту від перевантаження і нестачі масла, а також сталевій трубчастій рамі апарат забезпечує максимальну безпеку оператору.
  • З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.
Надійність і висока потужність
  • Синхронний генератор забезпечує надійне живлення напругою 230 В за постійної потужності, що віддається, 2,8 кВт.
  • Потужний бензиновий двигун для застосування мін. 6,5 годин від однієї заправки бака.
Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher
  • Дозволяє експлуатувати апарати високого тиску в місцях без централізованого електропостачання.
  • Сумісність із деякими 1-фазними апаратами високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Номінальна потужність (кВт) 2,8
Потужність (кВт) 3
Тип приводу Бензин
Робочий об'єм (см³) 208
Потужність двигуна (кВт/л.с.) 4 / 5,4
Витрата палива (л/год) 2,3
Ємність бака (л) 15
Час роботи при 50% потужності (год) 12
Час роботи при 100% потужності (год) 6,5
Вага (з упаковкою) (кг) 56,1
Маса (без приладдя) (кг) 51,7
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 645 x 622 x 549

Комплектація

  • Індикатор режиму роботи
  • Вихід постійного струму (12 В)
  • Ступінь захисту IP 23
  • Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
  • Показник рівня палива
  • 1-фазна штепсельна розетка типу F (із захисним контактом)
  • Автоматичне регулювання напруги (AVR)
Електрогенератор PGG 3/1
Електрогенератор PGG 3/1

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Автономне джерело енергії для комунальних підприємств, наприклад, для забезпечення живлення пилососів
  • Автономне джерело енергії у будівництві, наприклад, для кутових шліфувальних машин
  • Автономне джерело енергії в сільському господарстві, наприклад, для апаратів високого тиску
Запчастини для PGG 3/1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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