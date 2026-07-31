Електрогенератор PGG 3/1
Надійний синхронний генератор PGG 3/1 потужністю 2,8 кВт оснащено бензиновим двигуном, стійкими до пошкоджень колесами та 15-літровим паливним баком. Він розрахований на тривалу (до 12 год) безперервну роботу на об'єктах без централізованого електропостачання.
Висока продуктивність за компактної конструкції: мобільний синхронний генератор PGG 3/1 вражає високою потужністю двигуна - 2,8 кВт. Надійний 4-тактний бензиновий двигун забезпечує автономне електропостачання з постійною потужністю, що віддається, впродовж тривалого часу (до 12 год, у режимі повного навантаження - 6,5 год). Завдяки цьому запасу палива в 15-літровому баку може вистачити на цілий робочий день. Практична і компактна конструкція генератора PGG 3/1 дає змогу використовувати його в будь-яких місцях, наприклад, на будівельних майданчиках, у сільському господарстві або на об'єктах комунального господарства. Надійні запобіжні пристрої (зокрема, системи захисту від перевантаження і нестачі мастила) гарантують безпечну роботу генератора, а стійкі до пошкоджень колеса і складна ручка для переміщення - його легке транспортування. 2 штепсельні розетки із захисним контактом оснащені автоматичним регулятором напруги, що дає змогу використовувати генератор для живлення чутливих електронних пристроїв.
Особливості та переваги
Виняткова простота використання
- Висока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів
- Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.
Висока надійність та безпека
- Завдяки захисту від перевантаження і нестачі масла, а також сталевій трубчастій рамі апарат забезпечує максимальну безпеку оператору.
- З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.
Надійність і висока потужність
- Синхронний генератор забезпечує надійне живлення напругою 230 В за постійної потужності, що віддається, 2,8 кВт.
- Потужний бензиновий двигун для застосування мін. 6,5 годин від однієї заправки бака.
Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher
- Дозволяє експлуатувати апарати високого тиску в місцях без централізованого електропостачання.
- Сумісність із деякими 1-фазними апаратами високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Номінальна потужність (кВт)
|2,8
|Потужність (кВт)
|3
|Тип приводу
|Бензин
|Робочий об'єм (см³)
|208
|Потужність двигуна (кВт/л.с.)
|4 / 5,4
|Витрата палива (л/год)
|2,3
|Ємність бака (л)
|15
|Час роботи при 50% потужності (год)
|12
|Час роботи при 100% потужності (год)
|6,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|56,1
|Маса (без приладдя) (кг)
|51,7
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 622 x 549
Комплектація
- Індикатор режиму роботи
- Вихід постійного струму (12 В)
- Ступінь захисту IP 23
- Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
- Показник рівня палива
- 1-фазна штепсельна розетка типу F (із захисним контактом)
- Автоматичне регулювання напруги (AVR)
Відео
Області застосування
- Автономне джерело енергії для комунальних підприємств, наприклад, для забезпечення живлення пилососів
- Автономне джерело енергії у будівництві, наприклад, для кутових шліфувальних машин
- Автономне джерело енергії в сільському господарстві, наприклад, для апаратів високого тиску
Запчастини для PGG 3/1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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