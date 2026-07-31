Висока продуктивність за компактної конструкції: мобільний синхронний генератор PGG 3/1 вражає високою потужністю двигуна - 2,8 кВт. Надійний 4-тактний бензиновий двигун забезпечує автономне електропостачання з постійною потужністю, що віддається, впродовж тривалого часу (до 12 год, у режимі повного навантаження - 6,5 год). Завдяки цьому запасу палива в 15-літровому баку може вистачити на цілий робочий день. Практична і компактна конструкція генератора PGG 3/1 дає змогу використовувати його в будь-яких місцях, наприклад, на будівельних майданчиках, у сільському господарстві або на об'єктах комунального господарства. Надійні запобіжні пристрої (зокрема, системи захисту від перевантаження і нестачі мастила) гарантують безпечну роботу генератора, а стійкі до пошкоджень колеса і складна ручка для переміщення - його легке транспортування. 2 штепсельні розетки із захисним контактом оснащені автоматичним регулятором напруги, що дає змогу використовувати генератор для живлення чутливих електронних пристроїв.