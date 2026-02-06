Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set

Мощная аккумуляторная воздуходувка 18 В LBL 2 Battery Set от Kärcher поставляется в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством. Она достигает максимальной скорости потока воздуха 210 км/ч, при этом она идеально балансирует, что позволяет ей эргономично помещаться в руке.

Аккумуляторная воздуходувка 18 В от Kärcher обеспечивает высокую производительность при выполнении любых работ с опавшими листьями. Скорость потока воздуха 210 км/ч, при этом она идеально балансирует, что позволяет ей эргономично помещаться в руке. Съемная плоская насадка со скребком позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. В комплект поставки входит аккумулятор 18 В Battery Power от Kärcher и зарядное устройство.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set: Выдувная труба
Выдувная труба
Эффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set: Съемная плоская насадка
Съемная плоская насадка
Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set: Наконечник-скребок
Наконечник-скребок
Влажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
  • Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
  • Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Поток воздуха (км/ч) макс. 210
Мощность потока воздуха (м³/ч) 220
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 400 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 22 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 300
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2
Вес (с упаковкой) (кг) 3,903
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 975 x 170 x 305

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Выдувная труба
  • Плоская насадка со скребком
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Set

Видео

Области применения
  • Удаление листьев вокруг дома
  • Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
  • Дорожки вокруг дома
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LBL 2 Battery Set

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.