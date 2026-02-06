Акумуляторна повітродувка LBL 2 Battery Set
Потужна акумуляторна повітродувка 18 В Battery Power від Kärcher поставляється в комплекті з акумулятором і зарядним пристроєм. Вона досягає максимальної швидкості потоку повітря 210 км/год, при цьому вона ідеально балансує, що дозволяє їй ергономічно поміщатися в руці.
Акумуляторна повітродувка 18 В від Kärcher забезпечує високу продуктивність при виконанні будь-яких робіт з опалим листям. Швидкість потоку повітря 210 км/год, при цьому вона ідеально балансує, що дозволяє їй ергономічно поміщатися в руці. Зйомна плоска насадка зі скребком дозволяє легко здувати сухе, а також зчищати мокре листя або застарілий бруд. У комплект поставки входить акумуляторна батарея 18 В Battery Power від Kärcher і зарядний пристрій.
Особливості та переваги
Видувна трубаЕфективне видалення листя і сміття навколо будинку і в гаражі.
Знімна плоска насадкаНасадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
Накінечник-скребокВологе листя і прим'ятий бруд можна відокремити скребком.
Ергономічна конструкція
- Прекрасно збалансована конструкція забезпечує зручну роботу.
Байонетний замок
- Для компактного зберігання видувну трубу можна просто зняти.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Швидкість потоку повітря (км/год)
|макс. 210
|Витрата повітря (м³/год)
|220
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 400 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 22 (2,5 А·год)
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв)
|300
|Зарядний струм (A)
|0,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,903
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Стандартний зарядний пристрій 18 В (1 шт.)
- Видувна труба
- Плоска насадка зі скребком
Відео
Області застосування
- Видалення листя навколо будинку
- Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
- Доріжки навколо будинку
- Території навколо будинку та саду
Аксесуари
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.