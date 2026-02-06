Акумуляторна повітродувка 18 В від Kärcher забезпечує високу продуктивність при виконанні будь-яких робіт з опалим листям. Швидкість потоку повітря 210 км/год, при цьому вона ідеально балансує, що дозволяє їй ергономічно поміщатися в руці. Зйомна плоска насадка зі скребком дозволяє легко здувати сухе, а також зчищати мокре листя або застарілий бруд. У комплект поставки входить акумуляторна батарея 18 В Battery Power від Kärcher і зарядний пристрій.