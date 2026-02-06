Акумуляторна газонокосарка
Ні кабелю. Без бензину. Маневрена газонокосарка акумуляторна Kärcher з робочою напругою 18 В і потужні газонокосарки з робочою напругою 36 В забезпечують ідеальну якість косіння при максимальній мобільності. Всі стандартні комплекти поставки включають: акумулятор ємністю 5,0 А·год, швидкозарядний пристрій і заглушку для мульчування.
Особливості
Зустрічайте нове покоління техніки для догляду за газоном — газонокосарка електрична акумуляторна від Kärcher поєднує в собі інновації, зручність і потужність. Ідеальна для невеликих ділянок, вона забезпечує точне та чисте косіння навіть у важкодоступних місцях.
Заглушка для мульчування
Завдяки заглушці для мульчування, зрізана трава рівномірно розподіляється по газону, що допомагає збагачувати ґрунт натуральними добривами.
Косіння по краях
Бокові напрямні автоматично згрібають траву по краях, тож не доведеться косити двічі.
Практична конструкція
Ергономічна складна рукоятка дає змогу зручно зберігати прилад навіть у маленькому приміщенні. Мінігазонокосарка акумуляторна до ваших послуг.
18 В Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Максимальна мобільність і маневреність при невеликій вазі. Акумуляторна газонокосарка LMO 18-33 Battery Set з акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 А·год забезпечує її зручність і компактність.
Напруга акумулятора: 18 В
Ширина захвату: 33 см
Висота зрізу: 35-65 мм
Ємність травозбірника: 35 л
Продуктивність на одній зарядці *: 250 м²
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 А · год.
LMO 18-36 Battery Set
Зручне регулювання висоти зрізу у верхній частині приладу і продуктивність до 350 м² на одній зарядці акумулятора: акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery Set оптимально підходить для газонів невеликого і середнього розміру.
Напруга акумулятора: 18 В
Ширина захоплення: 36 см
Висота зрізу: 30-70 мм
Ємність травозбірника: 45 л
Продуктивність на одній зарядці *: 350 м²
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 А · год.
36 В Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
Продуктивність акумуляторної газонокосарки LMO 36-40 Battery з потужним акумулятором 36 В / 5,0 А · год до 550 м² на одній зарядці акумулятора і ємність травозбірника 50 л роблять її ідеальною навіть для великих газонів.
Напруга акумулятора: 36 В
Ширина захоплення: 40 см
Висота зрізу: 20-70 мм
Ємність травозбірника: 50 л
Продуктивність на одній зарядці *: 550 м²
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 А · год.
LMO 36-46 Battery Set
Завдяки функції автоматичного збільшення потужності приводу задніх коліс «Push Assist», акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery Set забезпечує ефективне косіння навіть на схилах.
Напруга: 36 В
Ширина захоплення: 46 см
Висота зрізу: 20-70 мм
Ємність травозбірника: 55 л
Продуктивність на одній зарядці *: 650 м²
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 А · год.
Як вибрати газонокосарку
Якщо ви ще не визначилися з вибором газонокосарки, рекомендуємо прочитати статтю про типаи газонокосарок і порадами по підбору газонокосарок.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.
