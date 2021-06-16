Як обрати газонокосарку

Як правильно вибрати газонокосарку для дому: розбираємо типи і тонкощі обладнання

Газонокосарка - практичне і зручне обладнання для догляду за ділянкою. Вона дозволяє рівно і швидко скосити траву без докладання особливих фізичних зусиль. У зв'язку з величезною різноманітністю і широким асортиментом моделей цих пристроїв на ринку, вибір газонокосарки може викликати деякі труднощі.

У цій статті ми детально розглянемо різновиди газонокосарок. Виявимо переваги і недоліки конкретних типів устаткування. Розберемо, як правильно вибрати газонокосарку і на що слід звернути пильну увагу при підборі.

Як вибрати газонокосарку
Типи газонокосарок

Які бувають газонокосарки за типом скошування трави

Умовно можна розділити газонокосарки за типом скошування.

Всього існує 3 види:

  • роторні
  • циліндричні
  • сегментні
Бензинова газонокосарка

Яка газонокосарка краще: електрична, механічна або бензинова

Наступне, чим відрізняється дане обладнання - тип двигуна.

Всього є 3 основних види мотора: електричний, бензиновий і механічний. Залежно від цього, відрізняється робота всієї системи, швидкість покосу і ряд інших параметрів. Щоб знати, як правильно вибрати газонокосарку, спершу слід визначитися з типом мотора.

Акумуляторна газонокосарка

Вибір газонокосарки: дротова, акумуляторна або робот

Попит на електричні моделі зростає з кожним роком. Якщо 5-10 років тому на ринку були доступні тільки провідні аналоги, то сьогодні можна купити ще як мінімум 2 інших варіанти. Дивіться нижче на переваги і недоліки електричних (мережевих), акумуляторних моделей і робота-газонокосарки.

Газонокосарка з травозбірником

На що звернути увагу при виборі газонокосарки

Ознайомившись з існуючими різновидами газонокосарок, варто розібратися в їх технічних особливостях. Знання саме цих тонкощів є ключовими при виборі оптимальної газонокосарки. Нижче ми розглянемо основні критерії, на які варто звертати увагу при підборі такого обладнання.

Роторная газонокосарка

Роторна газонокосарка - це один з найбільш поширених і популярних видів на ринку. Завдяки обертанню вала, на який насаджуються дискові ножі, і відбувається зріз трави. Чим вище швидкість - тим ефективніше результат. Така конструкція має явну перевагу перед циліндричними моделями, так як зрізати траву можна навіть затупленими ножами. Крім того, вони легко заточуються звичайним напилком або болгаркою.

Роторна газонокосарка

Циліндрична газонокосарка

Такі газонокосарки одні з найпотужніших. Їх робоча поверхня має циліндричну форму. На ній розташовані горизонтальні ножі. Циліндрична газонокосарка відрізняється широким захопленням і моментально зрізає не тільки траву, а навіть дрібні гілки чагарника. Єдиний недолік - ножі швидко тупляться, тому будьте готові до їх регулярного заточення.

Циліндрична газонокосарка

Сегментна газонокосарка

Це ще один тип газонокосарок, принцип роботи яких дуже схожий з зернозбиральним комбайном. Простіше кажучи, такі моделі призначені для скосу і заготівлі сіна. Трава дуже акуратно зрізається, тому швидко і рівно відростає. Травозбірник в цих газонокосарках не передбачено.

Сегментна газонокосарка

Електричні газонокосарки

Газонокосарки, що працюють від побутової електромережі, купують понад 40 % споживачів. Такий попит зумовлений низкою переваг перед іншими моделями, а саме:

  • Низький рівень шуму. Електричні косарки працюють від електродвигуна, який вдвічі тихіше за бензинові аналоги.
  • Економічність. Якщо порівнювати бензин і електроенергію на довгий період експлуатації обладнання, останнім обійдеться набагато дешевше.
  • Практичність і екологічність. Двигун не вимагає мастила або мастильних рідин для роботи. Досить очищати відсік для збору трави після закінчення робіт. Крім того, в повітря не виділяються шкідливі вихлопні гази, а на грунті і одязі не залишається плям від мастила, або бензину.
  • Зручність зберігання. Компактність - ще один суттєвий плюс електричної газонокосарки. Вона займає значно менше місця, в порівнянні з бензиновими моделями, тому зберігати її вкрай зручно. Крім того, найпотужніші моделі важать не більше 12-15 кг, що істотно полегшує їх користування. Особливо на ділянці великої площі.

Недоліки у електричних газонокосарок також присутні. По-перше, вони працюють від мережі, тому для стрижки великої ділянки потрібно подовжувач (а то й кілька). Сюди ж можна віднести відносно короткий шнур, який не перевищує 3-5 метра.

Наступне, що варто знати - електричну газонокосарку не можна використовувати на мокрій траві. Працюючи після дощу або в росу, можуть виникнути серйозні проблеми, так як волога і струм речі несумісні. Також потрібно відзначити посередню потужність, знову ж таки, в порівнянні з обладнанням для косіння трави на бензиновому двигуні.

Електричні газонокосарки

Механічна газонокосарка

Незважаючи на невисоку популярність, такі газонокосарки мають незаперечні переваги, тому до цих пір актуальні на ринку. Ключова особливість полягає в самій конструкції. Ріжучі ножі, розміщені знизу на окремому блоці, мають прямий зв'язок з колесами. Як тільки ви починаєте рух, запускається рух ріжучих елементів. Чим вище швидкість, тим швидше обертання і краще зріз.

Тепер поговоримо про переваги. Основними плюсами механічних газонокосарок є:

  • Легка вага. Тут немає мотора і навіть акумулятора, тому вага найбільших моделей не перевищує 10 кг.
  • Автономність і екологічність. Механічну газонокосарку не потрібно підключати до мережі або заправляти паливом. Отже, ви можете косити траву без шкоди навколишньому середовищу в будь-якому місці і за будь-яких погодних умовах.
  • Безшумність. Безумовно, це одна з найбільш тихих газонокосарок. Ніщо не дзижчить і не гуде. За рівнем шуму її роботу можна порівняти з нарізуванням паперу.

Недоліки цілком очевидні:

  • Низька ефективність - там, де бензинові або електричні моделі впораються за 15 хвилин, механічної газонокосарці потрібно мінімум на півгодини більше.
  • Високе фізичне навантаження - для здійснення косіння доведеться штовхати обладнання, що на землі робити не так просто.
  • Обмежені можливості - механічні моделі можуть впоратися тільки з невисокою травою.
Механічна газонокосарка

Бензинова газонокосарка

Найбільший інтерес споживачів на ринку викликають саме бензогазонокосарки. У зв'язку з цим, існує широка різноманітність моделей за типом приводу, потужностю, обсягу бака і іншими параметрами. З переваг можна виділити наступні особливості:

  • Зручність користування. Досить залити паливо і знати, як запустити двигун. Багато моделей потрібно штовхати, але існує великий вибір самохідних моделей. Залишається тільки стежити за бензином в баку.
  • Висока ефективність. Серед всіх різновидів газонокосарок, бензинові - найпотужніші. Навіть самий компактний двигун на 3 кінські сили дозволяє лезам зрізати траву з першого разу. Залишається тільки визначитися, якої потужності вибрати газонокосарку конкретно для вашої ділянки.
  • Універсальність. Завдяки різноманітності конструкцій і великий тязі, таке обладнання можна використовувати не тільки для покосу трави. На багатьох моделях райдерів (газонокосарки з сидінням і рульовим управлінням) є спеціальне кріплення. На нього можна встановити різні пристосування. Наприклад, ківш для прибирання снігу або плуг для мульчування грунту.

Недоліків у бензинових газонокосарок також більш ніж достатньо:

  • Шум. Вони дуже галасливі в роботі (хоча останні моделі стали значно тихіше);
  • Неекологічні. Найбільше забруднюють природу (вихлопи, бензин, мастило);
  • Техобслуговування. Вимагають регулярного техобслуговування (мають обмежений ресурс роботи двигуна);
  • Висока ціна. Хороші моделі не виділяються низькою ціною.
Бензинова газонокосарка
Провідні (мережеві) газонокосарки
Провідні (мережеві) газонокосарки

Це найперші і прості газонокосарки, які зараз займають бюджетну нішу серед електричних моделей. Спрощена конструкція позбавляє користувача від ряду технічних проблем (наприклад, з бензиновим мотором) і необхідності частої підзарядки акумулятора.

Інша сторона медалі - обмеження в радіусі дії. Ви буквально «пов'язані» дротами. Навіть для стрижки газону біля будинку буде потрібно як мінімум один подовжувач. Тому для великих садових ділянок ці моделі купувати не рекомендується.

Акумуляторна газонокосарка
Акумуляторна газонокосарка

З такими моделями немає ніяких обмежень в русі. Вони не залежать від розеток і мають відмінну маневреність. Єдине, що доведеться робити - своєчасно ставити батарею на зарядку і здійснювати її заміну після закінчення певної кількості робочих годин (дивіться регламент в інструкції).

Як вибрати акумуляторну газонокосарку? Відштовхуйтеся від її подальшого застосування. Для догляду за невеликою ділянкою немає необхідності в моделях з великим енергоємним акумулятором. До того ж, газонокосарки з меншою батареєю обійдуться значно дешевше.

Робот-газонокосарка
Роботи-газонокосарки

Роботи-пилососи відмінно замінюють побутові моделі в наших будинках. Так чому схожі пристрої не можуть косити газон? Ще як можуть! Роботи-газонокосарки зовні нагадують свої електричні та бензинові аналоги. Працюють від акумулятора і прекрасно справляються зі своїм основним завданням. Їх головна особливість - віддалене управління. Можна координувати рухи робота за допомогою пульта дистанційного керування або датчиків стеження.

Працюють такі пристрої від вбудованого акумулятора, якого без проблем вистачає для використання на заміській ділянці біля будинку. Робот ще і розумний. Завдяки вбудованим датчикам, самохідна косарка вміло об'їжджає перешкоди і координує свою траєкторію. Наприклад, при випадковому наїзді на асфальт або зустрічі каменю на своєму шляху.

Недоліки у такого обладнання також є. По-перше, це висока ціна. Навіть за саму бюджетну модель доведеться віддати близько 20-25 тисяч грн. По-друге, вони ефективні тільки на рівній місцевості. Горбиста або нерівна ділянка може стати причиною перевороту робота.

Дека і матеріал корпусу

На сьогоднішній момент можна вибрати один із 4 матеріалів, а саме:

  • Пластик - найлегший, але уразливий до перепадів температур і пошкоджень.
    Ударостійкі полімери - не тріскаються навіть після падіння. Але міцність їх єдина перевага перед дешевим пластиком.
  • Сталеві сплави - безсумнівно, самий міцний і довговічний матеріал. Мінус очевидний - велика вага конструкції.
  • Алюміній - має всі переваги всіх вищепереглянутих варіантів. Він досить міцний, відрізняється малою вагою і не боїться корозії. Єдиний недолік - найвища вартість.

Колеса, самохідність, привід самохідної косарки

У виборі цих деталей все гранично просто. Великі колеса з хорошим протектором без проблем переміщують газонокосарку по вибоїстій місцевості. Маленькі шини з неглибоким «малюнком» практичні тільки на рівній поверхні і не виділяються хорошим зацепом.

Самохідні косарки значно спрощують використання обладнання. Користувачеві залишається тільки задавати траєкторію руху. Само-собою, вони коштують на порядок вище моделей, які доводиться штовхати вручну.

Привід самохідної косарки буває передній, задній і повний. Кожен відрізняється своєю особливістю:

  • Передній - забезпечує відмінну маневреність, але, при заповненні травозбірника, істотно знижується «зацеп» задньої осі.
  • Задній - гарантує хорошу тягу, але складніше управляти на поворотах.
  • Повний - потужний і маневрений, але вельми «ненажерливий». Витрата бензину на порядок вище, ніж у передньо- або задньопривідних газонокосарок.

Наявність травозбірника

Є 3 основних види травозбірника (по типу конструкції):

  • М'який. Переважно виготовляється з полімерних тканин і може складатися. Однозначно, зручний, але не самий практичний варіант, так як м'який травозбірник складно чистити і мити.
  • Жорсткий. З метою полегшення конструкції, виготовляється з пластика. Він зручний в догляді і без проблем витримує удари, наприклад, о лежачий камінь. З мінусів очевидні великі габарити.
  • Комбінований - один з найпопулярніших варіантів. Верхня кришка виконана з пластика, а низ - з тканини. Може складатися, але уразливий до ударів знизу.

Кілька корисних рекомендацій щодо вибору газонокосарки

Щоб правильно вибрати газонокосарку, завжди беріть до уваги розмір ділянки, який будете косити надалі. Це перший крок, який допоможе швидше визначитися з типом моделі, її потужністю і іншими параметрами. Ось декілька прикладів:

Вибрати газонокосарку для своєї ділянки

Вибрати газонокосарку для своєї ділянки в залежності від його площі

  1. Для стрижки газону в межах 10 м навколо будинку найбільш зручні електричні моделі.
  2. Для великих ділянок (особливо з високою травою) найкраще використовувати потужні бензинові газонокосарки.
  3. Якщо на ділянці присутній ландшафтний дизайн або квіти, самохідні пристрої (або роботи) краще не купувати. Покіс трави може обернутися зрізом чогось зайвого.
  4. Для різнобічної роботи (стрижки газону, засіву, прибирання снігу і ін.) ідеальними є косарки-райдери. Вони мають найпотужніші двигуни та спеціальне кріплення для додаткового обладнання.

 

Елементи регулювання

Також не забувайте звертати увагу на елементи регулювання. Залежно від моделі газонокосарки, висота скошування може змінюватися в діапазоні 40-150 мм. До цього ж варто віднести можливість і регулювання висоти ручки. Всі ці параметри вказані в технічних характеристиках.

Є ще один важливий критерій, на який важливо звернути увагу - режими скошування. Самі бюджетні моделі мають всього 2 швидкості. Топові і функціональні аналоги можуть похвалитися вибором з 15 режимів скошування.

 

Підводимо підсумок: як вибрати газонокосарку

Роблячи висновок, можна сказати, що є багато важливих критеріїв, які потребують серйозної уваги при виборі газонокосарки. Якщо не надавати їм значення, ви можете купити малоефективне і непрактичне обладнання. При виборі газонокосарки важливо не тільки уважно вивчити функціонал і технічні характеристики обладнання. Оцінюйте площу своєї ділянки з газоном, рельєф місцевості і заздалегідь подбайте місце для зберігання.

Якщо купуєте бензинову газонокосарку, не забувайте про захисні навушники! Завжди дотримуйтеся техніки безпеки при роботі з таким обладнанням і не ховайте його занадто далеко. Трава влітку зростає особливо швидко.

Але якщо ви з тих, хто турбується про навколишнє середовище, не любить шум, неприємний запах, то зверніть увагу на акумуляторну газонокосарку. Крім того, вони мають невелику вагу, тому вам не потрібно особливих зусиль, щоб переміщати їх по всьому саду - навіть по нерівному грунті і навколо перешкод.

І звичайно ж, завжди вибір за вами!

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