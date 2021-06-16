Як обрати газонокосарку
Як правильно вибрати газонокосарку для дому: розбираємо типи і тонкощі обладнання
Газонокосарка - практичне і зручне обладнання для догляду за ділянкою. Вона дозволяє рівно і швидко скосити траву без докладання особливих фізичних зусиль. У зв'язку з величезною різноманітністю і широким асортиментом моделей цих пристроїв на ринку, вибір газонокосарки може викликати деякі труднощі.
У цій статті ми детально розглянемо різновиди газонокосарок. Виявимо переваги і недоліки конкретних типів устаткування. Розберемо, як правильно вибрати газонокосарку і на що слід звернути пильну увагу при підборі.
Які бувають газонокосарки за типом скошування трави
Умовно можна розділити газонокосарки за типом скошування.
Всього існує 3 види:
- роторні
- циліндричні
- сегментні
Яка газонокосарка краще: електрична, механічна або бензинова
Наступне, чим відрізняється дане обладнання - тип двигуна.
Всього є 3 основних види мотора: електричний, бензиновий і механічний. Залежно від цього, відрізняється робота всієї системи, швидкість покосу і ряд інших параметрів. Щоб знати, як правильно вибрати газонокосарку, спершу слід визначитися з типом мотора.
Вибір газонокосарки: дротова, акумуляторна або робот
Попит на електричні моделі зростає з кожним роком. Якщо 5-10 років тому на ринку були доступні тільки провідні аналоги, то сьогодні можна купити ще як мінімум 2 інших варіанти. Дивіться нижче на переваги і недоліки електричних (мережевих), акумуляторних моделей і робота-газонокосарки.
На що звернути увагу при виборі газонокосарки
Ознайомившись з існуючими різновидами газонокосарок, варто розібратися в їх технічних особливостях. Знання саме цих тонкощів є ключовими при виборі оптимальної газонокосарки. Нижче ми розглянемо основні критерії, на які варто звертати увагу при підборі такого обладнання.
Кілька корисних рекомендацій щодо вибору газонокосарки
Щоб правильно вибрати газонокосарку, завжди беріть до уваги розмір ділянки, який будете косити надалі. Це перший крок, який допоможе швидше визначитися з типом моделі, її потужністю і іншими параметрами. Ось декілька прикладів:
Вибрати газонокосарку для своєї ділянки в залежності від його площі
- Для стрижки газону в межах 10 м навколо будинку найбільш зручні електричні моделі.
- Для великих ділянок (особливо з високою травою) найкраще використовувати потужні бензинові газонокосарки.
- Якщо на ділянці присутній ландшафтний дизайн або квіти, самохідні пристрої (або роботи) краще не купувати. Покіс трави може обернутися зрізом чогось зайвого.
- Для різнобічної роботи (стрижки газону, засіву, прибирання снігу і ін.) ідеальними є косарки-райдери. Вони мають найпотужніші двигуни та спеціальне кріплення для додаткового обладнання.
Елементи регулювання
Також не забувайте звертати увагу на елементи регулювання. Залежно від моделі газонокосарки, висота скошування може змінюватися в діапазоні 40-150 мм. До цього ж варто віднести можливість і регулювання висоти ручки. Всі ці параметри вказані в технічних характеристиках.
Є ще один важливий критерій, на який важливо звернути увагу - режими скошування. Самі бюджетні моделі мають всього 2 швидкості. Топові і функціональні аналоги можуть похвалитися вибором з 15 режимів скошування.
Підводимо підсумок: як вибрати газонокосарку
Роблячи висновок, можна сказати, що є багато важливих критеріїв, які потребують серйозної уваги при виборі газонокосарки. Якщо не надавати їм значення, ви можете купити малоефективне і непрактичне обладнання. При виборі газонокосарки важливо не тільки уважно вивчити функціонал і технічні характеристики обладнання. Оцінюйте площу своєї ділянки з газоном, рельєф місцевості і заздалегідь подбайте місце для зберігання.
Якщо купуєте бензинову газонокосарку, не забувайте про захисні навушники! Завжди дотримуйтеся техніки безпеки при роботі з таким обладнанням і не ховайте його занадто далеко. Трава влітку зростає особливо швидко.
Але якщо ви з тих, хто турбується про навколишнє середовище, не любить шум, неприємний запах, то зверніть увагу на акумуляторну газонокосарку. Крім того, вони мають невелику вагу, тому вам не потрібно особливих зусиль, щоб переміщати їх по всьому саду - навіть по нерівному грунті і навколо перешкод.
І звичайно ж, завжди вибір за вами!
Популярні запити на сайті
садовий інструмент, тример для трави акумуляторний, купити мінімийку, господарський пилосос, роботи пилососи, ручна підмітальна машина