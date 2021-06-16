Как выбрать газонокосилку
Как правильно выбрать газонокосилку для дома: разбираем типы и тонкости оборудования
Газонокосилка – практичное и удобное оборудование для ухода за участком. Она позволяет ровно и быстро скосить траву без приложения физической силы. В связи с огромным разнообразием и широким ассортиментом моделей этих устройств на рынке, выбор газонокосилки может вызвать некоторые затруднения.
В этой статье мы подробно рассмотрим разновидности газонокосилок. Выявим преимущества и недостатки конкретных типов оборудования. Разберем, как правильно выбрать газонокосилку и на что следует обратить пристальное внимание при подборе.
Какие бывают газонокосилки по типу скашивания травы
Условно можно разделить газонокосилки по типу скашивания.
Всего существует 3 вида:
- роторные
- цилиндрические
- сегментные
Какая газонокосилка лучше: электрическая, механическая или бензиновая
Следующее, чем различается данное оборудование – тип двигателя.
Всего есть 3 основных вида мотора: электрический, бензиновый и механический. В зависимости от этого, отличается работа всей системы, скорость покоса и ряд других параметров. Чтобы знать, как правильно выбрать газонокосилку, сперва следует определиться с типом мотора.
Выбор газонокосилки: проводная, аккумуляторная или робот
Спрос на электрические модели растет с каждым годом. Если 5-10 лет назад на рынке были доступны только проводные аналоги, то сегодня можно купить еще как минимум 2 других варианта. Смотрите ниже на преимущества и недостатки электрических (сетевых), аккумуляторных моделей и робота-газонокосилки.
На что обратить внимание при выборе газонокосилки
Ознакомившись с существующими разновидностями газонокосилок, стоит разобраться в их технических особенностях. Знания именно этих тонкостей являются ключевыми при выборе хорошей газонокосилки. Ниже мы рассмотрим основные критерии, на которые стоит обращать внимание при подборе такого оборудования.
Несколько полезных рекомендаций по выбору газонокосилки
Чтобы правильно выбрать газонокосилку, всегда оценивайте размер участка, который будете косить в дальнейшем. Это первый шаг, который поможет быстрее определиться с типом модели, ее мощностью и другими параметрами. Вот несколько наглядных примеров:
Выбрать газонокосилку для своего участка в зависимости от его площади
- Для стрижки газона в пределах 10 м вокруг дома наиболее удобны электрические модели.
- Для больших участков (особенно с высокой травой) лучше всего использовать мощные бензиновые газонокосилки.
- Если на участке присутствует ландшафтный дизайн или цветы, самоходные устройства (или роботы) лучше не покупать. Покос травы может обернуться срезом чего-нибудь лишнего.
- Для разносторонней работы (стрижки газона, засева, уборки снега и др.) идеальны косилки-райдеры. Они обладают самыми мощными двигателями и имеют специальное крепление для дополнительного оборудования.
Элементы регулировки
Также не забывайте обращать внимание на элементы регулировки. В зависимости от модели газонокосилки, высота скашивания может изменяться в диапазоне 40-150 мм. К этому же стоит отнести возможность и регулировку высоту ручки. Все эти параметры указаны в технических характеристиках.
Есть еще один немаловажный критерий, на который важно обратить внимание – режимы скашивания. Самые бюджетные модели имеют всего 2 скорости. Топовые и функциональные аналоги могут похвастаться выбором из 15 режимов скашивания.
Подводим итог: как выбрать газонокосилку
Делая вывод, можно сказать, что есть много важных критериев, требующих серьезного внимания при выборе газонокосилки. Если не придавать им значения, вы можете купить малоэффективное и непрактичное оборудование. При выборе газонокосилки важно не только внимательно изучить функционал и технические характеристики оборудования. Оценивайте площадь своего участка с газоном, рельеф местности и заранее присмотрите место для хранения.
Если покупаете бензиновую газонокосилку, не забывайте про защитные наушники! Всегда соблюдайте технику безопасности при работе с таким оборудованием и не прячьте его слишком далеко. Трава летом растет особенно быстро.
Но если вы из тех, кто беспокоится об окружающей среде, не любит шум, неприятный запах, то обратите внимание на аккумуляторную газонокосилку. Кроме того, они обладают малым весом, поэтому вам не потребуется особых усилий, чтобы перемещать их по всему саду – даже по неровной почве и вокруг препятствий.
И конечно же, всегда выбор за вами!
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