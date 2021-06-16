Как выбрать газонокосилку

Как правильно выбрать газонокосилку для дома: разбираем типы и тонкости оборудования

Газонокосилка – практичное и удобное оборудование для ухода за участком. Она позволяет ровно и быстро скосить траву без приложения физической силы. В связи с огромным разнообразием и широким ассортиментом моделей этих устройств на рынке, выбор газонокосилки может вызвать некоторые затруднения.

В этой статье мы подробно рассмотрим разновидности газонокосилок. Выявим преимущества и недостатки конкретных типов оборудования. Разберем, как правильно выбрать газонокосилку и на что следует обратить пристальное внимание при подборе.

Как выбрать газонокосилку
Типы газонокосилок

Какие бывают газонокосилки по типу скашивания травы

Условно можно разделить газонокосилки по типу скашивания.

Всего существует 3 вида:

  • роторные
  • цилиндрические
  • сегментные
Бензиновая газонокосилка

Какая газонокосилка лучше: электрическая, механическая или бензиновая

Следующее, чем различается данное оборудование – тип двигателя.

Всего есть 3 основных вида мотора: электрический, бензиновый и механический. В зависимости от этого, отличается работа всей системы, скорость покоса и ряд других параметров. Чтобы знать, как правильно выбрать газонокосилку, сперва следует определиться с типом мотора.

Аккумуляторная газонокосилка

Выбор газонокосилки: проводная, аккумуляторная или робот

Спрос на электрические модели растет с каждым годом. Если 5-10 лет назад на рынке были доступны только проводные аналоги, то сегодня можно купить еще как минимум 2 других варианта. Смотрите ниже на преимущества и недостатки электрических (сетевых), аккумуляторных моделей и робота-газонокосилки.

Газонокосилка с травосборником

На что обратить внимание при выборе газонокосилки

Ознакомившись с существующими разновидностями газонокосилок, стоит разобраться в их технических особенностях. Знания именно этих тонкостей являются ключевыми при выборе хорошей газонокосилки. Ниже мы рассмотрим основные критерии, на которые стоит обращать внимание при подборе такого оборудования.

Роторная газонокосилка

Роторная газонокосилка - один из самых распространенных и популярных видов на рынке. Благодаря вращению вала, на который насаживаются дисковые ножи, и происходит срез травы. Чем выше скорость – тем эффективнее результат. Такая конструкция имеет явное преимущество перед цилиндрическими моделями, так как срезать траву можно даже затупившимися ножами. Кроме того, они легко затачиваются обычным напильником или болгаркой.

Роторная газонокосилка

Цилиндрическая газонокосилка

Такие газонокосилки одни из самых мощных. Их рабочая поверхность имеет цилиндрическую форму. На ней расположены горизонтальные ножи. Цилиндрическая газонокосилка отличается широким захватом и моментально срезает не только траву, а даже мелкие ветки кустарника. Единственный недостаток – ножи быстро затупляются, поэтому будьте готовы к их регулярной заточке.

Цилиндрическая газонокосилка

Сегментная газонокосилка

Это еще один тип газонокосилок, принцип работы которых очень схож с зерноуборочным комбайном. Проще говоря, такие модели предназначены для скоса и заготовки сена. Трава очень аккуратно срезается, поэтому быстро и ровно отрастает. Травосборник в этих газонокосилках не предусмотрен.

Сегментная газонокосилка

Электрические газонокосилки

Газонокосилки, работающие от бытовой электросети, предпочитают купить более 40 % потребителей. Такой спрос обусловлен рядом преимуществ перед другими моделями, а именно:

  • Низкий уровень шума. Электрические косилки работают от электродвигателя, который вдвое тише бензиновых аналогов.
  • Экономичность. Если сравнивать бензин и электроэнергию на долгий период эксплуатации оборудования, последнее обойдется гораздо дешевле.
  • Практичность и экологичность. Двигатель не требует масла или смазочных жидкостей для работы. Достаточно очищать отсек для сбора травы после окончания работ. Кроме того, в воздух не выделяются вредные выхлопные газы, а на почве и одежде не остается пятен от протекшего масла, или бензина.
  • Удобство хранения. Компактность – еще один существенный плюс электрической газонокосилки. Она занимает значительно меньше места, в сравнении с бензиновыми моделями, поэтому хранить ее крайне удобно. Кроме того, самые мощные модели весят не более 12-15 кг, что существенно облегчает их пользование. Особенно на участке большой площади.

Недостатки у электрических газонокосилок также присутствуют. Во-первых, они работают от сети, поэтому для стрижки большого участка потребуется удлинитель (а то и несколько). Сюда же можно отнести относительно короткий шнур, который не превышает 3-5 метра.

Следующее, что стоит знать – электрическую газонокосилку нельзя использовать на мокрой траве. Работая после дождя или в росу, могут возникнуть серьезные проблемы, так как влага и ток вещи несовместимые. Также нужно отметить посредственную мощность, опять же, в сравнении с оборудованием для скоса травы на бензиновом двигателе.

Электрические газонокосилки

Механическая газонокосилка

Несмотря на невысокую популярность, такие газонокосилки имеют неоспоримые преимущества, поэтому до сих пор актуальны на рынке. Ключевая особенность заключается в самой конструкции. Режущие ножи, размещенные снизу на отдельном блоке, имеют прямую связь с колесами. Как только вы начинаете движение, запускается движение режущих элементов. Чем выше скорость, тем быстрее вращение и лучше срез.

Теперь поговорим о преимуществах. Основными плюсами механических газонокосилок являются:

  • Легкий вес. Тут нет мотора и даже аккумулятора, поэтому вес самых крупных моделей не превышает 10 кг.
  • Автономность и экологичность. Механическую газонокосилку не нужно подключать к сети или заправлять топливом. Следовательно, вы можете косить траву без вреда окружающей среде в любом месте и при любых погодных условиях.
  • Бесшумность. Безусловно, это одна из самых тихих газонокосилок. Ничто не жужжит и не гудит. По уровню шума ее работу можно сравнить с нарезанием бумаги.

Недостатки вполне очевидны:

  • Низкая эффективность – там, где бензиновые или электрические модели справятся за 15 минут, механической газонокосилке потребуется минимум на полчаса больше.
  • Высокая физическая нагрузка – для осуществления скоса придется толкать оборудование, что на земле делать не так просто.
  • Ограниченные возможности – механические модели могут справиться только с невысокой травой.
Механическая газонокосилка

Бензиновая газонокосилка

Самый большой интерес потребителей на рынке вызывают именно бензогазонокосилки. В связи с этим, существует широкое разнообразие моделей по типу привода, мощности, объему бака и другим параметрам. Из преимуществ можно выделить следующие особенности:

  • Удобство пользования. Достаточно залить топливо и знать, как запустить двигатель. Многие модели нужно толкать, но существует большой выбор самоходных моделей. Остается только следить за бензином в баке.
  • Высокая эффективность. Среди всех разновидностей газонокосилок, бензиновые – самые мощные. Даже самый компактный мотор на 3 лошадиные силы позволяет лезвиям срезать траву с первого раза. Остается только определиться, какой мощности выбрать газонокосилку конкретно для вашего участка.
  • Универсальность. Благодаря разнообразию конструкций и большой тяге, такое оборудование можно использовать не только для скоса травы. На многих моделях райдеров (газонокосилки с сиденьем и рулевым управлением) есть специальное крепление. На него можно установить различные приспособления. Например, ковш для уборки снега или плуг для мульчирования почвы.

Недостатков у бензиновых газонокосилок также предостаточно:

  • Шум. Они очень шумные в работе (хотя последние модели стали значительно тише);
  • Неэкологичные. больше всего загрязняют природу (выхлопы, бензин, масло);
  • Техобслуживание. требуют регулярного техобслуживания (имеют ограниченный ресурс работы двигателя);
  • Высокая цена. хорошие модели не выделяются низкой ценой.
Бензиновая газонокосилка
Проводные (сетевые) газонокосилки
Проводные (сетевые) газонокосилки

Это самые первые и простые газонокосилки, которые сейчас занимают бюджетную нишу среди электрических моделей. Упрощенная конструкция избавляет пользователя от ряда технических проблем (например, с бензиновым мотором) и необходимости частой подзарядки аккумулятора.

Другая сторона медали – ограничения в радиусе действия. Вы буквально «связаны» проводами. Даже для стрижки газона около дома потребуется как минимум один удлинитель. Поэтому для больших садовых участков эти модели покупать не рекомендуется.

Аккумуляторная газонокосилка
Аккумуляторная газонокосилка

С такими моделями нет никаких ограничений в перемещении. Они не зависят от розеток и обладают отличной маневренностью. Единственное, что придется делать – своевременно ставить батарею на зарядку и осуществлять ее замену после истечения определенного количества рабочих часов (смотрите регламент в инструкции).

Как выбрать аккумуляторную газонокосилку? Отталкивайтесь от ее дальнейшего применения. Для ухода за небольшим участком нет необходимости в моделях с большим энергоемким аккумулятором. К тому же, газонокосилки с меньшей батареей обойдутся существенно дешевле.

Робот-газонокосилка
Роботы-газонокосилки

Роботы-пылесосы отлично заменяют бытовые модели в наших домах. Так почему похожие устройства не могут косить газон? Еще как могут! Роботы-газонокосилки внешне напоминают свои электрические и бензиновые аналоги. Работают от аккумулятора и прекрасно справляются со своей основной задачей. Их главная особенность – удаленное управление. Можно координировать движения робота при помощи пульта ДУ или датчиков слежения.

Работают такие устройства от встроенного аккумулятора, которого без проблем хватает для использования на загородном участке около дома. Робот еще и умен. Благодаря встроенным датчикам, самоходная косилка умело объезжает препятствия и координирует свою траекторию. Например, при случайном наезде на асфальт или встрече камня по пути.

Недостатки у такого оборудования также имеются. Во-первых, это высокая цена. Даже за самую бюджетную модель придется отдать порядка 20-25 тысяч грн. Во-вторых, они эффективны только на ровной местности. Холмистый или неровный участок может стать причиной переворота робота.

Дека и материал корпуса

На данный момент можно выбрать один из 4 материалов, а именно:

  • Пластик – самый легкий, но уязвимый к перепадам температур и повреждениям.
  • Ударопрочные полимеры – не трескаются даже после падения. Но прочность их единственное преимущество перед дешевым пластиком.
  • Стальные сплавы – несомненно, самый прочный и долговечный материал. Минус очевиден – большой вес конструкции.
  • Алюминий – обладает всеми преимуществами всех вышеперечисленных вариантов. Он достаточно прочный, отличается малым весом и не боится коррозии. Единственный недостаток – самая высокая стоимость.

Колеса, самоходность, привод самоходной косилки

В выборе этих деталей все предельно просто. Большие колеса с хорошим протектором без проблем перемещают газонокосилку по ухабистой местности. Маленькие шины с неглубоким «рисунком» практичны только на ровной поверхности и не выделяются хорошим зацепом.

Самоходные косилки значительно упрощают использование оборудования. Пользователю остается только задавать траекторию движения. Само-собой, они стоят на порядок выше моделей, которые приходится толкать вручную.

Привод самоходной косилки бывает передний, задний и полный. Каждый отличается своей особенностью:

  • Передний – обеспечивает отличную маневренность, но, при заполнении травосборника, существенно снижается «зацеп» задней оси.
  • Задний – гарантирует хорошую тягу, но сложнее управлять в поворотах.
  • Полный – мощный и маневренный, но весьма «прожорливый». Расход бензина на порядок выше, чем у передне- или заднеприводных газонокосилок.

Наличие травосборника

Есть 3 основных вида травосборников (по типу конструкции):

  • Мягкий. Предпочтительно изготавливается из полимерных тканей и может складываться. Однозначно, удобный, но не самый практичный вариант, так как мягкий травосборник сложно чистить и мыть.
  • Жесткий. С целью облегчения конструкции, изготавливается из пластика. Он удобен в уходе и без проблем выдерживает удары, например, об лежачий камень. Из минусов очевидны большие габариты.
  • Комбинированный – один из самых популярных вариантов. Верхняя крышка выполнена из пластика, а низ – из ткани. Может складываться, но уязвим к ударам снизу.

Несколько полезных рекомендаций по выбору газонокосилки

Чтобы правильно выбрать газонокосилку, всегда оценивайте размер участка, который будете косить в дальнейшем. Это первый шаг, который поможет быстрее определиться с типом модели, ее мощностью и другими параметрами. Вот несколько наглядных примеров:

Выбрать газонокосилку для своего участка

Выбрать газонокосилку для своего участка в зависимости от его площади

  1. Для стрижки газона в пределах 10 м вокруг дома наиболее удобны электрические модели.
  2. Для больших участков (особенно с высокой травой) лучше всего использовать мощные бензиновые газонокосилки.
  3. Если на участке присутствует ландшафтный дизайн или цветы, самоходные устройства (или роботы) лучше не покупать. Покос травы может обернуться срезом чего-нибудь лишнего.
  4. Для разносторонней работы (стрижки газона, засева, уборки снега и др.) идеальны косилки-райдеры. Они обладают самыми мощными двигателями и имеют специальное крепление для дополнительного оборудования.

 

Элементы регулировки

Также не забывайте обращать внимание на элементы регулировки. В зависимости от модели газонокосилки, высота скашивания может изменяться в диапазоне 40-150 мм. К этому же стоит отнести возможность и регулировку высоту ручки. Все эти параметры указаны в технических характеристиках.

Есть еще один немаловажный критерий, на который важно обратить внимание – режимы скашивания. Самые бюджетные модели имеют всего 2 скорости. Топовые и функциональные аналоги могут похвастаться выбором из 15 режимов скашивания.

Подводим итог: как выбрать газонокосилку

Делая вывод, можно сказать, что есть много важных критериев, требующих серьезного внимания при выборе газонокосилки. Если не придавать им значения, вы можете купить малоэффективное и непрактичное оборудование. При выборе газонокосилки важно не только внимательно изучить функционал и технические характеристики оборудования. Оценивайте площадь своего участка с газоном, рельеф местности и заранее присмотрите место для хранения.

Если покупаете бензиновую газонокосилку, не забывайте про защитные наушники! Всегда соблюдайте технику безопасности при работе с таким оборудованием и не прячьте его слишком далеко. Трава летом растет особенно быстро.

Но если вы из тех, кто беспокоится об окружающей среде, не любит шум, неприятный запах, то обратите внимание на аккумуляторную газонокосилку. Кроме того, они обладают малым весом, поэтому вам не потребуется особых усилий, чтобы перемещать их по всему саду – даже по неровной почве и вокруг препятствий.

И конечно же, всегда выбор за вами!

Популярные запросы на сайте

инструмент садовый купитьаккумуляторный триммер для травыминимойка для домапылесос хозяйственныймощный робот пылесосподметальная машина для двора