Как выбрать газонокосилку

Электрические газонокосилки

Газонокосилки, работающие от бытовой электросети, предпочитают купить более 40 % потребителей. Такой спрос обусловлен рядом преимуществ перед другими моделями, а именно:

Низкий уровень шума. Электрические косилки работают от электродвигателя, который вдвое тише бензиновых аналогов.

Экономичность. Если сравнивать бензин и электроэнергию на долгий период эксплуатации оборудования, последнее обойдется гораздо дешевле.

Практичность и экологичность. Двигатель не требует масла или смазочных жидкостей для работы. Достаточно очищать отсек для сбора травы после окончания работ. Кроме того, в воздух не выделяются вредные выхлопные газы, а на почве и одежде не остается пятен от протекшего масла, или бензина.

Удобство хранения. Компактность – еще один существенный плюс электрической газонокосилки. Она занимает значительно меньше места, в сравнении с бензиновыми моделями, поэтому хранить ее крайне удобно. Кроме того, самые мощные модели весят не более 12-15 кг, что существенно облегчает их пользование. Особенно на участке большой площади.

Недостатки у электрических газонокосилок также присутствуют. Во-первых, они работают от сети, поэтому для стрижки большого участка потребуется удлинитель (а то и несколько). Сюда же можно отнести относительно короткий шнур, который не превышает 3-5 метра.

Следующее, что стоит знать – электрическую газонокосилку нельзя использовать на мокрой траве. Работая после дождя или в росу, могут возникнуть серьезные проблемы, так как влага и ток вещи несовместимые. Также нужно отметить посредственную мощность, опять же, в сравнении с оборудованием для скоса травы на бензиновом двигателе.