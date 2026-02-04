Акумуляторні ножиці

Акумуляторні ножиці для трави та кущів Kärcher GSH ідеально підходять для виконання тонких, точних робіт у вашому саду. Завдяки перевіреній системі 2-в-1 ви можете швидко і легко підстригати кущі та живоплоти, а також газони невеликого розміру. Результатом є чисті краї, які роблять ваш сад дуже доглянутим.

Акумуляторні ножиці для трави і кущів Karcher GSH

Застосування та переваги

Легка зміна ножів для обрізки трави та чагарників без використання інструментів. Це дає змогу виконувати різні види садових робіт без необхідності в декількох пристроях.

Application grass

Ножиці для трави

Режим "Ножиці для трави" використовують для обрізки країв газону навколо будинку, клумб, городу або навіть патіо - саме там, куди не може дістатися газонокосарка.

Кущорізи

Кущорізи

Режим "Кущоріз" (або ножиці для кущів) - це незамінний інструмент для садівників. Вони дають змогу легко і швидко підстригати чагарники, надаючи їм бажаної форми.

Переваги

Система 2 в 1 - ніж для стрижки та обрізки трави і чагарників в одному виробі.

Аккумуляторные ножницы: система 2-в-1

Міняйте леза без будь-яких пристроїв за допомогою спеціального перемикача.

Заміна лез

Двосторонній ніж і ромбовидное лезо для більш чітких і рівних зрізів.

рівні краї

Телескопічна рукоятка

Ергономічне рішення для підстригання країв газону: завдяки цій ручці ви можете гнучко регулювати робочу висоту, тому вам не доведеться нахилятися під час підстригання країв газону. Подовжувач був спеціально розроблений для акумуляторних ножиць для трави GSH 2 Plus і GSH 4-4 Plus. Рукоятку можна плавно регулювати на робочу висоту від 74 до 116 сантиметрів.

Телескопічна рукоятка для для акумуляторних ножиць для трави GSH 2 Plus і GSH 4-4 Plus

Захисний кожух для захисту лез зі спеціальною петлею для зручності зберігання

Захисний кожух

Ергономічна рукоятка для максимального комфорту.

Ергономічна рукоятка

Особливості

Компактний помічник 2-в-1: в режимі ножиць для трави інструмент використовують для стрижки садових газонів, клумб, грядок або патіо, а в режимі кущорізу можна виконати стрижку і формування чагарників без будь-яких зусиль.

icon_arrow

GSH 18-20 Battery

Живлення: акумулятор 18 В
Можливе використання з телескопічною ручкою: ні
Довжина ріжучого леза для кущів: 20 см
Ширина ножа для стрижки трави: 12 см
Макс. час роботи від одного заряду акумулятора: 100 хв
Макс. продуктивність на одному заряді акумулятора при стрижці кущів: 800 м
Макс. продуктивність за один заряд акумулятора при стрижці трави: 1000 м
Маса з приладдям і акумулятором: 2,622 кг

GSH 4-4 Plus Battery Set

Живлення: акумулятор 4 В
Можливе використання з телескопічною ручкою: так
Довжина ріжучого леза для чагарників: 11 см
Ширина ножа для стрижки трави: 8 см
Макс. час роботи від одного заряду акумулятора: 60 хв
Макс. продуктивність на одному заряді акумулятора при стрижці чагарнику: 450 м
Макс. продуктивність за один заряд акумулятора при стрижці трави: 600 м
Маса з приладдям і акумулятором: 1,514 кг

GSH 2 Plus

Живлення: вбудований акумулятор
Можливе використання з телескопічною ручкою: так
Довжина ріжучого леза для чагарників: 11 см
Ширина ножа для стрижки трави: 8 см
Макс. час роботи від одного заряду акумулятора: 50 хв
Макс. продуктивність на одному заряді акумулятора при стрижці чагарнику: 400 м
Макс. продуктивність за один заряд акумулятора при стрижці трави: 500 м
Маса з приладдям і акумулятором: 1,192 кг

Аксесуари для акумуляторних ножиць для трави та кущів

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 36 В

інтернет-магазин
