Акумуляторні ножиці
Акумуляторні ножиці для трави та кущів Kärcher GSH ідеально підходять для виконання тонких, точних робіт у вашому саду. Завдяки перевіреній системі 2-в-1 ви можете швидко і легко підстригати кущі та живоплоти, а також газони невеликого розміру. Результатом є чисті краї, які роблять ваш сад дуже доглянутим.
Застосування та переваги
Легка зміна ножів для обрізки трави та чагарників без використання інструментів. Це дає змогу виконувати різні види садових робіт без необхідності в декількох пристроях.
Ножиці для трави
Режим "Ножиці для трави" використовують для обрізки країв газону навколо будинку, клумб, городу або навіть патіо - саме там, куди не може дістатися газонокосарка.
Кущорізи
Режим "Кущоріз" (або ножиці для кущів) - це незамінний інструмент для садівників. Вони дають змогу легко і швидко підстригати чагарники, надаючи їм бажаної форми.
Переваги
Система 2 в 1 - ніж для стрижки та обрізки трави і чагарників в одному виробі.
Міняйте леза без будь-яких пристроїв за допомогою спеціального перемикача.
Двосторонній ніж і ромбовидное лезо для більш чітких і рівних зрізів.
Телескопічна рукоятка
Ергономічне рішення для підстригання країв газону: завдяки цій ручці ви можете гнучко регулювати робочу висоту, тому вам не доведеться нахилятися під час підстригання країв газону. Подовжувач був спеціально розроблений для акумуляторних ножиць для трави GSH 2 Plus і GSH 4-4 Plus. Рукоятку можна плавно регулювати на робочу висоту від 74 до 116 сантиметрів.
Захисний кожух для захисту лез зі спеціальною петлею для зручності зберігання
Ергономічна рукоятка для максимального комфорту.
Особливості
GSH 18-20 Battery
Живлення: акумулятор 18 В
Можливе використання з телескопічною ручкою: ні
Довжина ріжучого леза для кущів: 20 см
Ширина ножа для стрижки трави: 12 см
Макс. час роботи від одного заряду акумулятора: 100 хв
Макс. продуктивність на одному заряді акумулятора при стрижці кущів: 800 м
Макс. продуктивність за один заряд акумулятора при стрижці трави: 1000 м
Маса з приладдям і акумулятором: 2,622 кг
GSH 4-4 Plus Battery Set
Живлення: акумулятор 4 В
Можливе використання з телескопічною ручкою: так
Довжина ріжучого леза для чагарників: 11 см
Ширина ножа для стрижки трави: 8 см
Макс. час роботи від одного заряду акумулятора: 60 хв
Макс. продуктивність на одному заряді акумулятора при стрижці чагарнику: 450 м
Макс. продуктивність за один заряд акумулятора при стрижці трави: 600 м
Маса з приладдям і акумулятором: 1,514 кг
GSH 2 Plus
Живлення: вбудований акумулятор
Можливе використання з телескопічною ручкою: так
Довжина ріжучого леза для чагарників: 11 см
Ширина ножа для стрижки трави: 8 см
Макс. час роботи від одного заряду акумулятора: 50 хв
Макс. продуктивність на одному заряді акумулятора при стрижці чагарнику: 400 м
Макс. продуктивність за один заряд акумулятора при стрижці трави: 500 м
Маса з приладдям і акумулятором: 1,192 кг
Аксесуари для акумуляторних ножиць для трави та кущів
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.