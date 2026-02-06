Акумуляторний триммер для видалення бур'янів

Бур'яни часто важко контролювати. Неважливо, схилилися ви або стаєте на коліна, робота ця втомлююча та болюча. Здається, немає ніякого остаточного рішення для їх неконтрольованого зростання. Але тепер пристрій для видалення бур'янів Kärcher WRE 4 Battery вирішує проблеми, пов'язані з бур'янами.

Weed remover

Перемога в боротьбі з бур'янами

Переможете бур'яни легко, швидко і без зусиль за допомогою пристрій для видалення бур'янів Kärcher WRE 4 Battery. Завдяки його інноваційній поворотній голівці для чищення та зйомного літій-іонного акумулятора з робочою напругою 18 В весь мох і бур'яни будуть видалені. До того ж, завдяки регульованій по висоті ручці, ваші коліна будуть позбавлені від постійного відчуття дискомфорту при прополці. Ні болю, ні бур'янів.

Особливості

Інноваційна щіткова головка

Спеціально розроблена щетина ефективно справляється з мохом, травою та бур’янами навіть у вузьких щілинах між плитками. Завдяки високій швидкості обертання, інструмент для видалення бур'янів забезпечує глибоке очищення без шкоди для покриття.

Інноваційна щіткова головка

Регульована щіткова голова

Гнучке налаштування кута щітки дає змогу комфортно працювати в будь-якому положенні — уздовж стін, під кущами чи між декоративними елементами. Це рішення особливо зручне для користувачів різного зросту або під час роботи на складному рельєфі.

Поворотна головка для чищення

Заміна щетини без інструментів

Коли щетина зношується, її можна легко замінити вручну — без використання додаткових інструментів. Це суттєво економить час і спрощує обслуговування інструмента.

Заміна щетини без інструментів
Алюмінієва телескопічна ручка
Алюмінієва телескопічна ручка: дозволяє користувачам будь-якого зросту працювати в вертикальному положенні.
Безпечне паркувальне положення
Паркувальне положення: під час перерв в роботі пристрій можна встановити в кожух для безпеки.
Технологія Real Time
Технологія Real Time: акумулятор показує час, що залишився для роботи, час зарядки і ємність.
Змінний акумулятор на 18 В
Змінний акумулятор на 18 В: максимальна свобода руху і універсальність.
Компактне зберігання
Компактне зберігання: завдяки вбудованій підвісний петлі для зберігання пристрій можна просто підвісити.

Застосування

Акумуляторний інструмент для видалення бур’янів Kärcher — це точність, зручність і чистота без зусиль. Ідеальне рішення для видалення бур’янів у приватному господарстві, на терасах, садових доріжках чи комерційних територіях.

Розмістіть щітку під кутом і акуратно проведіть нею по поверхні. Не тисніть на щітку

Установка кутів роботи

Очищення кромок: щоб зріз був рівним, притисніть бур'яни до каменю.

кромки без моху і трави

Видалення моху: по можливості заведіть щітку під мох.

Видалення моху

Щітка найбільш ефективна, якщо працювати нею з лівого боку, оскільки вона обертається проти годинникової стрілки.

обертання щітки проти годинникової стрілки

Приклади поверхонь і видів бур'янів

Покриті мохом стики
Покриті мохом стики
Мох на поверхнях
Мох на поверхнях
Кульбаби
Кульбаби
Подорожник
Подорожник
Не підходить для трави і надмірного росту бур'янів.
Не підходить для трави і надмірного росту бур'янів.
Для плитки
Для плитки
Бруківка
Бруківка
Бордюрний камінь
Бордюрний камінь
Сходи
Сходи

Відео "Акумуляторний пристрій для видаллення бур'янів"

WRE 18-55 Battery Set

За допомогою ергономічного акумуляторного видаляча бур'янів WRE 18-55 Battery Set ви зможете без зусиль позбутися непривабливого моху, не напружуючи спину і коліна. До комплекту входять акумулятор і зарядний пристрій, тому ви можете одразу розпочати роботу.

Напруга: 18 В
Швидкість обертання щітки: 2300 - 2800 (об/хв)
Діаметр щітки: 180 (мм)
Час роботи на одному заряді: 15 (хв)*
Маса без аксесуарів: 2.9 кг
Зарядний пристрій: швидкозарядний пристрій Kärcher 18 В
Акумулятор: 18 В/2.5 Агод

* Максимальна продуктивність завдяки змінному акумулятору Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.

Аксесуари для приладу для видалення бур'янів

Ви можете знайти відповідні аксесуари і витратні матеріали для пристрою з видалення бур'янів.

