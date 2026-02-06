Акумуляторний триммер для видалення бур'янів

Перемога в боротьбі з бур'янами

Переможете бур'яни легко, швидко і без зусиль за допомогою пристрій для видалення бур'янів Kärcher WRE 4 Battery. Завдяки його інноваційній поворотній голівці для чищення та зйомного літій-іонного акумулятора з робочою напругою 18 В весь мох і бур'яни будуть видалені. До того ж, завдяки регульованій по висоті ручці, ваші коліна будуть позбавлені від постійного відчуття дискомфорту при прополці. Ні болю, ні бур'янів.