Акумуляторні ланцюгові пили

Завдяки оптимальному розподілу маси ланцюгова акумуляторна пила Kärcher забезпечує надзвичайно зручну роботу. Використаний у них безщітковий двигун гарантує тривалий сеанс від одного заряду та довгий термін служби інструменту. Ви можете купити пилу на акумуляторі лише раз — і вона прослужить вам довгі роки.

Особливості

Легкий натяг ланцюга за допомогою поворотної ручки.

Налаштування натягу ланцюга займає мінімум часу. Завдяки зручній поворотній ручці можна швидко відрегулювати натяг — це забезпечує оптимальну роботу пили, запобігає прослизанню ланцюга та подовжує термін його служби.

Легкий натяг ланцюга за допомогою поворотної ручки.

Автоматичне змащення ланцюга

Механізм автоматичного змащення рівномірно подає мастило на ланцюг під час роботи. Це зменшує тертя, знос деталей і перегрів, що робить експлуатацію максимально надійною та продовжує ресурс пили. Система працює самостійно, що мінімізує потребу в технічному обслуговуванні.

Автоматичне змащення ланцюга

Безщітковий двигун для продовження терміну експлуатації

Безщітковий (brushless) двигун має високий ККД, працює тихіше та довше, ніж традиційні щіткові аналоги. Він не має зношуваних щіток, що зменшує витрати на обслуговування і значно подовжує термін служби пристрою. До того ж, такий двигун витрачає менше енергії, що забезпечує довшу автономну роботу від одного заряду акумулятора.

Безщітковий двигун для продовження терміну експлуатації
Зупинка пили для безпечного керування та точних різів.

Зупинка пили для безпечного керування та точних різів.

Максимальна безпека пилки

Максимальна безпека у разі віддачі, спричиненої зупинкою ланцюга.

Рівень мастила можна перевірити в будь-який час

Рівень мастила можна перевіряти будь-коли через прозоре оглядове віконце.

Переваги ланцюгових пилок

Завдяки винятковій швидкості і оптимальній ширині пропилу навіть стовбури дерев не представляють проблем для акумуляторної ланцюгової пили CNS 36-35 Battery. Система ручного натягу ланцюга і автоматичне змащення ланцюга забезпечують надзвичайну зручність експлуатації як для професіоналів, так і для початківців. Гальмо ланцюгової пили і система подвійного включення завжди гарантують безпеку експлуатації.

Особливості висоторіза - штангової пили

Зручне регулювання натягу ланцюга за допомогою шестигранного ключа.

Зручна настройка акумуляторної ланцюгової пили

Автоматичне змащення ланцюга забезпечує зносостійкість і зменшення обсягу технічного обслуговування.

Автоматичне змащення штангової пили

Полегшений висувний шток зі скловолокна дозволяє легко пиляти гілки на висоті до 4 метрів.

Полегшений висувний шток
Просте зберігання з економією простору
Штангову пилу можна розібрати на 3 частини для зберігання з економією місця.
оптимальний розподіл ваги
Оптимальний розподіл ваги під час роботи завдяки практичному плечового ременя, що зменшує втому.
Оптимальний кут леза 30 ° для зручної роботи з землі.
Оптимальний кут леза 30 ° для зручної роботи з землі.

Переваги висоторіза — пили для обрізання гілок на висоті

Коли стандартні ланцюгові пили досягають межі своїх можливостей, на висоті впевнено працює акумуляторний висоторіз від Керхер. Він легко та безпечно справляється з обрізанням гілок на висоті до 4 метрів, забезпечуючи точний та акуратний результат навіть у важкодоступних місцях.

> Висоторіз PSW Battery 18-20

Application battery chain saw

18 В Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Легка акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery з системою ручного натягу ланцюга проста в обігу, універсальна і ідеально підходить для догляду за деревами.

Напруга: 18 В
Довжина шини: 30 см
Швидкість ланцюга: 10 м/с
Ємність масляного бака: 200 мл
Продуктивність на одній зарядці *: 70 різів (10 cм діаметром)
Ручне натягу ланцюга: Так
Автоматична змащення ланцюга: Так
Безщітковий двигун: Так

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 А · год.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Штангова акумуляторна пила PSW 18-20 Battery легко пиляє гілки на висоті до 4 метрів. Для безпечного та зручного догляду за деревами.

Напруга: 18 В
Довжина шини: 20 см
Швидкість ланцюга: 5.5 м/с
Ємність масляного бака: 50 мл
Продуктивність на одній зарядці *: 80 різів (5 cм діаметром)
Ручне натягу ланцюга: Немає
Автоматична змащення ланцюга: Так
Безщітковий двигун: Немає

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 А · год.

36 В Kärcher Battery Power

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Завдяки високій швидкості ланцюга, широкої і довгою шині акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery ідеально підходить для вимогливого догляду за деревами.

Напруга: 36 В
Довжина шини: 35 см
Швидкість ланцюга: 21 м/с
Ємність масляного бака: 190 мл
Продуктивність на одній зарядці *: 200 різів (10 cм діаметром)
Ручне натягу ланцюга: Так
Автоматичне змащення ланцюга: Так
Безщітковий двигун: Так

* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 А · год.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 36 В
