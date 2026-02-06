Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery

Проста у використанні, універсальна та ідеальна для догляду за деревами: легка ланцюгова пила CNS 18-30 Battery з системою натягу ланцюга без інструментів. Поставляється без акумулятора та зарядного пристрою.

Завдяки невеликій вазі та ідеальній довжині шини акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery від Kärcher ідеально підходить для зручного і універсального використання при догляді за деревами. Висока швидкість ланцюга робить процес різання швидким і легким. Система натягу ланцюга, для якої не потрібні інструменти і автоматичне змащення ланцюга, роблять пилу надзвичайно простою у використанні. Поєднання гальм ланцюгової пили і двухфакторної системи розблокування робить її особливо безпечною. Пристрій, шина, ланцюг, захисний чохол для шини і мастило для ланцюга входять в комплект поставки.

Особливості та переваги
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery: Натяг ланцюга без застосування інструментів
Натяг ланцюга без застосування інструментів
Ланцюг легко натягується за допомогою поворотної ручки.
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery: Автоматичне змащення ланцюга
Автоматичне змащення ланцюга
Зменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery: Захист від травм
Захист від травм
Негайна зупинка ланцюга забезпечує максимальну безпеку в разі відкиду пили.
Зубчастий упор
  • Забезпечує точне і безпечне розпилювання завдяки фіксації пили на оброблюваному матеріалі.
Висока швидкість
  • Висока швидкість руху ланцюга (10 м/с) гарантує динамічну роботу.
Широкі функціональні можливості
  • Шина 30-сантиметрової довжини дозволяє виконувати найрізноманітніші роботи.
Запобіжник
  • Виключає ненавмисне включення ланцюгової пили.
Масляний бачок з оглядовим склом
  • Прозоре оглядове скло дозволяє в будь-який момент контролювати рівень масла.
Безщітковий електродвигун
  • Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Направляюча (см) 30
Швидкість руху ланцюга (м/с) 10
Крок ланцюга 3/8" LP
Товщина приводних ланок 1,1 mm / 0,043"
Кількість ланок ланцюга 45
Ємність резервуара для масла (мл) 200
Макс. рівень звукової потужності (дБ(А)) 101
Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3,5
Рівень вібрацій на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 5,2
Привід Безщітковий електродвигун
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (розр.) макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 10 (2,5 А·год) / макс. 20 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,44
Вага (з упаковкою) (кг) 5,56
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 690 x 230 x 245

* Ø гілок: 10 см

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Направляюча
  • Ланцюг
  • Ємність з мастилом

Оснащення

  • Захисний кожух ланцюга
  • Натяг ланцюга без застосування інструментів
  • Автоматичне змащення ланцюга
  • Ланцюговий тормоз
  • Індикатор рівня мастила
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery

Відео

Області застосування
  • Гілки
  • Дрова
  • Спилювання невеликих дерев
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для CNS 18-30 Battery

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.