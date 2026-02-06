Завдяки невеликій вазі та ідеальній довжині шини акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery від Kärcher ідеально підходить для зручного і універсального використання при догляді за деревами. Висока швидкість ланцюга робить процес різання швидким і легким. Система натягу ланцюга, для якої не потрібні інструменти і автоматичне змащення ланцюга, роблять пилу надзвичайно простою у використанні. Поєднання гальм ланцюгової пили і двухфакторної системи розблокування робить її особливо безпечною. Пристрій, шина, ланцюг, захисний чохол для шини і мастило для ланцюга входять в комплект поставки.