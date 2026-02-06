Акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery
Проста у використанні, універсальна та ідеальна для догляду за деревами: легка ланцюгова пила CNS 18-30 Battery з системою натягу ланцюга без інструментів. Поставляється без акумулятора та зарядного пристрою.
Завдяки невеликій вазі та ідеальній довжині шини акумуляторна ланцюгова пила CNS 18-30 Battery від Kärcher ідеально підходить для зручного і універсального використання при догляді за деревами. Висока швидкість ланцюга робить процес різання швидким і легким. Система натягу ланцюга, для якої не потрібні інструменти і автоматичне змащення ланцюга, роблять пилу надзвичайно простою у використанні. Поєднання гальм ланцюгової пили і двухфакторної системи розблокування робить її особливо безпечною. Пристрій, шина, ланцюг, захисний чохол для шини і мастило для ланцюга входять в комплект поставки.
Особливості та переваги
Натяг ланцюга без застосування інструментівЛанцюг легко натягується за допомогою поворотної ручки.
Автоматичне змащення ланцюгаЗменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.
Захист від травмНегайна зупинка ланцюга забезпечує максимальну безпеку в разі відкиду пили.
Зубчастий упор
- Забезпечує точне і безпечне розпилювання завдяки фіксації пили на оброблюваному матеріалі.
Висока швидкість
- Висока швидкість руху ланцюга (10 м/с) гарантує динамічну роботу.
Широкі функціональні можливості
- Шина 30-сантиметрової довжини дозволяє виконувати найрізноманітніші роботи.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення ланцюгової пили.
Масляний бачок з оглядовим склом
- Прозоре оглядове скло дозволяє в будь-який момент контролювати рівень масла.
Безщітковий електродвигун
- Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Направляюча (см)
|30
|Швидкість руху ланцюга (м/с)
|10
|Крок ланцюга
|3/8" LP
|Товщина приводних ланок
|1,1 mm / 0,043"
|Кількість ланок ланцюга
|45
|Ємність резервуара для масла (мл)
|200
|Макс. рівень звукової потужності (дБ(А))
|101
|Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,5
|Рівень вібрацій на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|5,2
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (розр.)
|макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 10 (2,5 А·год) / макс. 20 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,44
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,56
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|690 x 230 x 245
* Ø гілок: 10 см
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Направляюча
- Ланцюг
- Ємність з мастилом
Оснащення
- Захисний кожух ланцюга
- Натяг ланцюга без застосування інструментів
- Автоматичне змащення ланцюга
- Ланцюговий тормоз
- Індикатор рівня мастила
Відео
Області застосування
- Гілки
- Дрова
- Спилювання невеликих дерев
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для CNS 18-30 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.