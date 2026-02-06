Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery

Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Благодаря небольшому весу и идеальной длине лезвия аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery от Kärcher идеально подходит для удобного и универсального использования при уходе за деревьями. Выдающаяся скорость цепи делает процесс резки быстрым и легким. Система натяжения цепи, для которой не требуются инструменты и автоматическая смазка цепи, делают пилу чрезвычайно простой в использовании. Сочетание тормоза цепной пилы и двухфакторной разблокировки делает его особенно безопасным. Устройство, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло входят в комплект поставки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery: Натяжение цепи без применения инструментов
Натяжение цепи без применения инструментов
Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.
Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery: Автоматическое смазывание цепи
Автоматическое смазывание цепи
Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery: Защита от травм
Защита от травм
Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.
Зубчатый упор
  • Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.
Высокая скорость
  • Высокая скорость движения цепи (10 м/с) гарантирует динамичную работу.
Широкие функциональные возможности
  • Шина 30-сантиметровой длины позволяет выполнять самые разнообразные работы.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение цепной пилы.
Масляный бачок со смотровым стеклом
  • Прозрачное смотровое стекло позволяет в любой момент контролировать уровень масла.
Бесщеточный электродвигатель
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Шина (см) 30
Скорость движения цепи (м/с) 10
Шаг цепи 3/8" LP
Толщина приводных звеньев 1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев 45
Объем масляного бачка (мл) 200
Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А)) 101
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3,5
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 5,2
Привод Бесщеточный электродвигатель
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 10 (2,5 А·ч) / макс. 20 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,44
Вес (с упаковкой) (кг) 5,56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 690 x 230 x 245

* Ø веток: 10 см

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шина
  • Цепь пилы
  • Емкость с маслом

Оснащение

  • Защитный кожух цепи
  • Натяжение цепи без применения инструментов
  • Автоматическое смазывание цепи
  • Тормоз цепи
  • Индикатор уровня масла
Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery
Видео

Области применения
  • Сучья
  • Дрова
  • Спиливание небольших деревьев
