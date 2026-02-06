Акумуляторний висоторіз PSW Battery 18-20
Акумуляторний висоторіз PSW 18-20 Battery, що дозволяє легко дістатися до будь-яких гілок, які перебувають на висоті до 4 метрів, забезпечує зручний і безпечний догляд за деревами. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Завдяки практичному подовжувачу акумуляторний висоторіз Karcher PSW 18-20 Battery чудово підходить для догляду за високими деревами. Його шина, встановлена під оптимальним кутом нахилу 30 °, дозволяє, стоячи на землі, зручно обрізати гілки, що знаходяться на висоті до 4 м. Обслуговування інструменту значно полегшується простотою натягу ланцюга пили і її автоматичним змащуванням, а тривале виконання робіт - плечовим ременем, що входять до комплекту поставки. Крім самого інструменту і ременя, в комплект поставки входять шина, ланцюг, шестигранний ключ для його натягу, захисний кожух і ємність з маслом.
Особливості та переваги
Простий натяг ланцюгаГвинт для натягу ланцюга розташований в зручному місці.
Автоматичне змащення ланцюгаЗменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.
ПодовжувачВисоторіз розбирається на 3 частини для зручного зберігання.
Практичний плечовий ремінь
- Оптимальний розподіл ваги виключає надмірні навантаження на м'язи рук і плечей.
Подовжувач
- З легкого склопластику, для зручного спилювання гілок на висоті до 4 м.
Стабілізатор
- Для безпечного і точного розпилювання гілок.
Оптимальний кут нахилу шини (30°)
- Для зручного виконання робіт з землі.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення висоторізу.
Масляний бачок з оглядовим склом
- Прозоре оглядове скло дозволяє контролювати рівень масла.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Направляюча (см)
|20
|Кут леза (°)
|30
|Швидкість руху ланцюга (м/с)
|5,5
|Крок ланцюга
|3/8" LP
|Товщина приводних ланок
|1,1 mm / 0,043"
|Кількість ланок ланцюга
|33
|Ємність резервуара для масла (мл)
|50
|Макс. рівень звукової потужності (дБ(А))
|95
|Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|1,3
|Рівень вібрацій на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|1,2
|Довжина з подовжувачем (м)
|2,9
|Довжина без подовжувача (м)
|2
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (розр.)
|макс. 80 (2,5 А·год) / макс. 160 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2980 x 95 x 187
* Ø гілок: 5 см
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Направляюча
- Ланцюг
- Ємність з мастилом
- Плечовий ремінь
- Шестигранний ключ для натягу ланцюга
Оснащення
- Захисний кожух ланцюга
- Автоматичне змащення ланцюга
- Індикатор рівня мастила
Відео
Області застосування
- Високі гілки
- Спилювання невеликих дерев
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для PSW Battery 18-20
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.