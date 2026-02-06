Завдяки практичному подовжувачу акумуляторний висоторіз Karcher PSW 18-20 Battery чудово підходить для догляду за високими деревами. Його шина, встановлена ​​під оптимальним кутом нахилу 30 °, дозволяє, стоячи на землі, зручно обрізати гілки, що знаходяться на висоті до 4 м. Обслуговування інструменту значно полегшується простотою натягу ланцюга пили і її автоматичним змащуванням, а тривале виконання робіт - плечовим ременем, що входять до комплекту поставки. Крім самого інструменту і ременя, в комплект поставки входять шина, ланцюг, шестигранний ключ для його натягу, захисний кожух і ємність з маслом.