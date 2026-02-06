Акумуляторний висоторіз PSW Battery 18-20

Акумуляторний висоторіз PSW 18-20 Battery, що дозволяє легко дістатися до будь-яких гілок, які перебувають на висоті до 4 метрів, забезпечує зручний і безпечний догляд за деревами. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.

Завдяки практичному подовжувачу акумуляторний висоторіз Karcher PSW 18-20 Battery чудово підходить для догляду за високими деревами. Його шина, встановлена ​​під оптимальним кутом нахилу 30 °, дозволяє, стоячи на землі, зручно обрізати гілки, що знаходяться на висоті до 4 м. Обслуговування інструменту значно полегшується простотою натягу ланцюга пили і її автоматичним змащуванням, а тривале виконання робіт - плечовим ременем, що входять до комплекту поставки. Крім самого інструменту і ременя, в комплект поставки входять шина, ланцюг, шестигранний ключ для його натягу, захисний кожух і ємність з маслом.

Особливості та переваги
Акумуляторний висоторіз PSW Battery 18-20: Простий натяг ланцюга
Простий натяг ланцюга
Гвинт для натягу ланцюга розташований в зручному місці.
Акумуляторний висоторіз PSW Battery 18-20: Автоматичне змащення ланцюга
Автоматичне змащення ланцюга
Зменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.
Акумуляторний висоторіз PSW Battery 18-20: Подовжувач
Подовжувач
Висоторіз розбирається на 3 частини для зручного зберігання.
Практичний плечовий ремінь
  • Оптимальний розподіл ваги виключає надмірні навантаження на м'язи рук і плечей.
Подовжувач
  • З легкого склопластику, для зручного спилювання гілок на висоті до 4 м.
Стабілізатор
  • Для безпечного і точного розпилювання гілок.
Оптимальний кут нахилу шини (30°)
  • Для зручного виконання робіт з землі.
Запобіжник
  • Виключає ненавмисне включення висоторізу.
Масляний бачок з оглядовим склом
  • Прозоре оглядове скло дозволяє контролювати рівень масла.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Направляюча (см) 20
Кут леза (°) 30
Швидкість руху ланцюга (м/с) 5,5
Крок ланцюга 3/8" LP
Товщина приводних ланок 1,1 mm / 0,043"
Кількість ланок ланцюга 33
Ємність резервуара для масла (мл) 50
Макс. рівень звукової потужності (дБ(А)) 95
Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 1,3
Рівень вібрацій на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 1,2
Довжина з подовжувачем (м) 2,9
Довжина без подовжувача (м) 2
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (розр.) макс. 80 (2,5 А·год) / макс. 160 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,7
Вага (з упаковкою) (кг) 5,3
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 2980 x 95 x 187

* Ø гілок: 5 см

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Направляюча
  • Ланцюг
  • Ємність з мастилом
  • Плечовий ремінь
  • Шестигранний ключ для натягу ланцюга

Оснащення

  • Захисний кожух ланцюга
  • Автоматичне змащення ланцюга
  • Індикатор рівня мастила
Відео

Області застосування
  • Високі гілки
  • Спилювання невеликих дерев
