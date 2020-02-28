Акумуляторні апарати Kärcher

Немає можливості підключитися до електромережі? Не проблема для нової бездротової прибиральної і садової техніки Kärcher з системою змінних акумуляторів Kärcher Battery Power, що забезпечує максимум мобільності та повну свободу рухів при виконанні робіт в будь-яких місцях - на терасі, в майстерні, на присадибній ділянці або далеко від дому.

Акумулятори Kärcher з напругою 18 В розроблені спеціально для застосування в компактних апаратах, що забезпечують користувачеві максимальний комфорт і прекрасно придатних для власників будинків і присадибних ділянок невеликих або середніх розмірів.

Акумулятори Kärcher з напругою 36 В використовуються в

апаратах, від яких потрібна висока продуктивність. Ці апарати є оптимальним рішенням для власників великих будинків і присадибних ділянок.