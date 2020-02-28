Акумуляторні апарати Kärcher

Немає можливості підключитися до електромережі? Не проблема для нової бездротової прибиральної і садової техніки Kärcher з системою змінних акумуляторів Kärcher Battery Power, що забезпечує максимум мобільності та повну свободу рухів при виконанні робіт в будь-яких місцях - на терасі, в майстерні, на присадибній ділянці або далеко від дому.

Акумулятори Kärcher з напругою 18 В розроблені спеціально для застосування в компактних апаратах, що забезпечують користувачеві максимальний комфорт і прекрасно придатних для власників будинків і присадибних ділянок невеликих або середніх розмірів.

Акумулятори Kärcher з напругою 36 В використовуються в
апаратах, від яких потрібна висока продуктивність. Ці апарати є оптимальним рішенням для власників великих будинків і присадибних ділянок.

Апарати акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 18 В

Компактні і потужні. Ідеально підходять для власників невеликих і середніх присадибних ділянок, приватних будинків з прибудинковою територією і невеликих за площею садів.

Ручні портативні мийки середнього тиску 18 В

Акумуляторний прилад для видалення бур'янів 18 В

Акумуляторні господарські пилососи 18 В

Акумуляторні повітродувки 18 В

Акумуляторні тримери 18 В

Акумуляторні газонокосарки 18 В

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Апарати акумуляторної платформи Kärcher Battery Power 36 В

Для присадибних ділянок великої площі пропонуються потужні апарати на платформі Kärcher Battery Power 36 В, що дозволяють вирішувати різноманітні завдання прибирання і догляду за садом.

Акумуляторні мінімийки високого тиску 36 В

Акумуляторні господарські пилососи 36 В

Акумуляторні повітродувки 36 В

Акумуляторні тримери 36 В

Акумуляторні газонокосарки 36 В

Акумуляторний кущоріз 36 В