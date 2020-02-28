Аккумуляторные аппараты Kärcher
Нет возможности подключиться к электросети? Не проблема для новой беспроводной уборочной и садовой техники Kärcher с системой сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power, обеспечивающей максимум мобильности и полную свободу движений при выполнении работ в любых местах – на террасе, в мастерской, на приусадебном участке или вдали от дома.
Аккумуляторы Kärcher с напряжением 18 В разработаны специально для применения в компактных аппаратах, обеспечивающих пользователю максимальный комфорт и прекрасно подходящих для владельцев домов и приусадебных участков небольших или средних размеров.
Аккумуляторы Kärcher с напряжением 36 В используются в аппаратах, от которых требуется высокая производительность. Эти аппараты являются оптимальным решением для владельцев больших домов и приусадебных участков.
Аппараты аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В
Компактные и мощные. Идеально подходят для владельцев небольших и средних приусадебных участков, частных домов с придомовой территорией и небольших по площади садов.
Ручные портативные мойки среднего давления 18 В
Аккумуляторный удалитель сорняков 18 В
Аккумуляторные хозяйственные пылесосы 18 В
Аккумуляторные воздуходувки 18 В
Аккумуляторные триммеры 18 В
Аккумуляторные газонокосилки 18 В
Аппараты аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В
Для приусадебных участков большой площади предлагаются мощные аппараты на платформе Kärcher Battery Power 36 В, позволяющие решать разнообразные задачи уборки и ухода за садом.