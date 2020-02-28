Аккумуляторные аппараты Kärcher

Нет возможности подключиться к электросети? Не проблема для новой беспроводной уборочной и садовой техники Kärcher с системой сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power, обеспечивающей максимум мобильности и полную свободу движений при выполнении работ в любых местах – на террасе, в мастерской, на приусадебном участке или вдали от дома. 

Аккумуляторы Kärcher с напряжением 18 В разработаны специально для применения в компактных аппаратах, обеспечивающих пользователю максимальный комфорт и прекрасно подходящих для владельцев домов и приусадебных участков небольших или средних размеров.

Аккумуляторы Kärcher с напряжением 36 В используются в аппаратах, от которых требуется высокая производительность. Эти аппараты являются оптимальным решением для владельцев больших домов и приусадебных участков.

Аппараты аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В

Компактные и мощные. Идеально подходят для владельцев небольших и средних приусадебных участков, частных домов с придомовой территорией и небольших по площади садов.

Ручные портативные мойки среднего давления 18 В

Аккумуляторный удалитель сорняков 18 В

Аккумуляторные хозяйственные пылесосы 18 В

Аккумуляторные воздуходувки 18 В

Аккумуляторные триммеры 18 В

Аккумуляторные газонокосилки 18 В

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Аппараты аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В

Для приусадебных участков большой площади предлагаются мощные аппараты на платформе Kärcher Battery Power 36 В, позволяющие решать разнообразные задачи уборки и ухода за садом.

Аккумуляторные минимойки высокого давления 36 В

Аккумуляторные хозяйственные пылесосы 36 В

Аккумуляторные воздуходувки 36 В

Аккумуляторные триммеры 36 В

Аккумуляторные газонокосилки 36 В

Аккумуляторный кусторез 36 В