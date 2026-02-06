Навіть товсті гілки не є проблемою для ланцюгових пил CNS 36-35 Battery завдяки їх видатній швидкості і оптимальній ширині різання. Система натягу ланцюга, яка не вимагає інструментів, і автоматичне змащення ланцюга роблять роботу надзвичайно простою - як для професіоналів, так і для початківців. Тормоз ланцюгової пили і система з двома перемикачами завжди забезпечують безпеку під час використання. У комплект поставки входять: ланцюгова пила, шина, ланцюг, захисний чохол для шини і мастило для ланцюга.