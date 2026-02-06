Акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery

З високою швидкістю ланцюга і довгим лезом: акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 ідеально підходить для складних завдань по догляду за деревами. Поставляється без акумулятора та зарядного пристрою.

Навіть товсті гілки не є проблемою для ланцюгових пил CNS 36-35 Battery завдяки їх видатній швидкості і оптимальній ширині різання. Система натягу ланцюга, яка не вимагає інструментів, і автоматичне змащення ланцюга роблять роботу надзвичайно простою - як для професіоналів, так і для початківців. Тормоз ланцюгової пили і система з двома перемикачами завжди забезпечують безпеку під час використання. У комплект поставки входять: ланцюгова пила, шина, ланцюг, захисний чохол для шини і мастило для ланцюга.

Особливості та переваги
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery: Натяг ланцюга без застосування інструментів
Натяг ланцюга без застосування інструментів
Ланцюг легко натягується за допомогою поворотної ручки.
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery: Автоматичне змащення ланцюга
Автоматичне змащення ланцюга
Зменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery: Захист від травм
Захист від травм
Негайна зупинка ланцюга забезпечує максимальну безпеку в разі відкиду пили.
Зубчастий упор
  • Забезпечує точне і безпечне розпилювання завдяки фіксації пили на оброблюваному матеріалі.
Висока швидкість
  • Висока швидкість руху ланцюга (21 м/с) гарантує динамічну роботу.
Широкі функціональні можливості
  • 35-сантиметрова довжина шини є оптимальною для виконання всіх типових робіт.
Запобіжник
  • Виключає ненавмисне включення ланцюгової пили.
Масляний бачок з оглядовим склом
  • Прозоре оглядове скло дозволяє в будь-який момент контролювати рівень масла.
Безщітковий електродвигун
  • Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Направляюча (см) 35
Швидкість руху ланцюга (м/с) 21
Крок ланцюга 3/8" LP
Товщина приводних ланок 1,1 mm / 0,043"
Кількість ланок ланцюга 52
Ємність резервуара для масла (мл) 190
Макс. рівень звукової потужності (дБ(А)) 104
Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3,6
Рівень вібрацій на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 4,9
Привід Безщітковий електродвигун
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Продуктивність від заряду батареї * (розр.) макс. 200 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 50 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,34
Вага (з упаковкою) (кг) 5,61
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 825 x 222 x 235

* Ø гілок: 10 см

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Направляюча
  • Ланцюг
  • Ємність з мастилом

Оснащення

  • Захисний кожух ланцюга
  • Натяг ланцюга без застосування інструментів
  • Автоматичне змащення ланцюга
  • Ланцюговий тормоз
  • Індикатор рівня мастила
Акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery

Відео

Області застосування
  • Гілки
  • Дрова
  • Спилювання невеликих дерев
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для CNS 36-35 Battery

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Загальна інформація
