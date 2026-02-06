Даже толстые ветви не являются проблемой для цепной пилы CNS 36-35 Battery благодаря ее выдающейся скорости и оптимальной ширине резки. Система натяжения цепи, которая не требует инструментов, и автоматическая смазка цепи делают работу чрезвычайно простой - как для профессионалов, так и для начинающих. Тормоз цепной пилы и система с двумя переключателями всегда обеспечивают безопасность во время использования. В комплект поставки входят: цепная пила, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.