Аккумулятор 36 В 5,0 A

Сменный аккумулятор 36 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для всех устройств на платформе Kärcher Battery Power 36 В.

Зачем иметь много аккумуляторов, когда достаточно всего одного: сменный аккумулятор 36 В/5 А·ч от Kärcher можно использовать во всех устройствах на платформе 36 V Kärcher Battery Power. Это экономит средства на покупку нескольких батарей. Аккумулятор работает на литий-ионных элементах. Саморазряд батареи и потеря емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти) также остались в прошлом. Инновационная технология контроля в реальном времени "Real Time" со встроенным ЖК-дисплеем отображает оставшееся время работы, состояние заряда и емкость аккумулятора. А благодаря приятным на ощупь мягким элементам корпуса аккумулятор не скользит даже на гладких или наклонных поверхностях.

Особенности и преимущества
Аккумулятор 36 В 5,0 A: Инновационная технология реального времени
Инновационная технология реального времени
Встроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумулятор 36 В 5,0 A: Аккумуляторная платформа Kärcher 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher 36 В
Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В. Для использования во всех устройствах на платформе Kärcher Battery Power+ 36 В.
Аккумулятор 36 В 5,0 A: Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Литий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
  • Продление срока службы аккумуляторных элементов
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
  • Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
  • Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
  • Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
  • Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 5
Источник энергии (Втч) 180
Цвет Черный
Вес (кг) 1,505
Вес (с упаковкой) (кг) 1,742
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 88 x 118
Аккумулятор 36 В 5,0 A
Аккумулятор 36 В 5,0 A

Видео