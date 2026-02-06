Puzzi 2/1 Bp

Максимальная свобода движений при глубоком удалении пятен с любых текстильных поверхностей: мощный компактный моющий пылесос с аккумулятором 36 В и эргономичной насадкой для мягкой мебели.

Прочный, долговечный и мощный с удобством беспроводного использования: аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 2/1 Bp. Этот компактный аппарат идеально подходит для точечной уборки и удаления пятен, эффективно справляясь как со свежими, так и с устаревшими загрязнениями на текстильных поверхностях, в частности, на мягких стульях, диванах, автомобильных сиденьях и т.д. Благодаря высокой мощности всасывания, Puzzi 2/1 Bp быстро удаляет пятна, обеспечивая при этом ускоренное высыхание тканей. Компактный дизайн, малый вес и эргономичная ручка делают аппарат удобным для транспортировки одной рукой. Для наилучших результатов очистки, моющий раствор подается под давлением, глубоко проникает в волокна текстиля, а затем вместе с растворенной грязью эффективно всасывается обратно. В стандартную комплектацию входят: насадка для мебели, распылительно-всасывающий шланг, отдельные контейнеры для чистой и грязной воды, а также встроенный отсек для хранения аксессуаров. Обратите внимание: при заказе Puzzi 2/1 Bp аккумулятор Kärcher Battery Power+ на 36 В и соответствующее быстрозарядное устройство необходимо приобрести дополнительно.

Особенности и преимущества
Отличная эффективность уборки.
Отличная очистка с заметным эффектом «до и после». Высокая мощность всасывания, благодаря высокому разрежению. Насадка для мебели обеспечивает чрезвычайно тонкое и равномерное распиление.
Компактный дизайн и максимальная мобильность
Идеально подходит для узких и труднодоступных мест. Отсутствие проводов для свободы движения и универсального использования. Благодаря компактному дизайну, аппарат можно хранить в любом месте.
Профессиональное качество: сверхпрочный и долговечный.
Эффективная турбина со сроком службы 1000 часов. Прочный и износостойкий мембранный насос. Компактная, укороченная и долговечная насадка для мебели.
Универсальность: аккумуляторная платформа Kärcher 36 В
  • Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
  • Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
  • Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Удобная концепция управления
  • Практичный поворотный переключатель для включения/выключения.
  • Эргономичная насадка для мебели, которой можно легко управлять одним пальцем.
  • Быстрое заполнение и опорожнение баков.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
  • Прочная конструкция, идеально подходит для использования в узких пространствах, например, в салонах автомобилей.
  • Отличное распыление с уменьшенным потреблением воды.
  • Эргономичный дизайн с удобной двухкомпонентной ручкой.
Легкость транспортировки
  • С эргономичной ручкой для дополнительного комфорта.
  • Возможность транспортировки по лестницам и ступенькам одной рукой.
  • Мобильность использования, например, для внутренней очистки автомобилей или загородного дома.
Съемный бак
  • Контейнеры для чистой и грязной воды легко снимаются.
  • Быстрое заполнение водой, благодаря системе Quick & Easy.
  • Контейнер для грязной воды легко опорожняется и очищается.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Крепление с помощью прочной резиновой ленты и крюка.
  • Всасывающий шланг и насадка для мягкой мебели защищены от утери при транспортировке.
  • Простое хранение аппарата, включая аксессуары.
Опционально: доступны совместимые моющие средства
  • Наполните контейнер свежей водой, как описано в инструкции.
  • Отличное удаление пятен с мягкой мебели и текстиля.
  • Использованный моющий раствор всасывается вместе с грязью.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 1,7 / 2,9
Расход воздуха (л/с) 16
Разрежение (кПа) 16
Расход моющего раствора (мл/мин) 350
Давление распыления (МПа) 0,16 - 0,22
Мощность турбины (Вт) 350
Мощность насоса (Вт) 4
Потребляемая мощность (Вт) 350
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72
Номин. диаметр аксессуаров ( ) DN 30
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / 46 (7,5 Ач) Обычный режим: / 37 (6,0 Aч)
Зарядный ток (A) 6
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,74
Вес (с упаковкой) (кг) 5,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 410 x 235 x 250

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шланг для распыления/всасывания: 1.9 м
  • Короткая ручная насадка для мебели
  • Бак для чистой воды
  • Бак для грязной воды
  • Моющее средство: RM 764 N, 125 мл

Оснащение

  • Фиксатор шланга для транспортировки.
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Форсунка: Насадка для мягкой мебели, оранжевая
Puzzi 2/1 Bp

Видео

Области применения
  • Удаление пятен с мягкой мебели и обивки
  • Точечная обработка пятен на ковровых покрытиях
  • Удаление пятен с автомобильных сидений из текстиля
  • Очистка любых текстильных поверхностей
